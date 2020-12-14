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侯友宜張麗善一起吃火鍋 推廣生鮮國產豬肉

中央社 / 台北14日電

新北市長侯友宜與雲林縣長張麗善今天前往火鍋餐廳，一起推廣生鮮國產豬肉。侯友宜表示，市民健康無價，市府將嚴格落實瘦肉精零檢出，規範業者標示「不含萊克多巴胺」。

侯友宜今天與張麗善一起吃火鍋，享用產地來自雲林的美味國產豬肉，侯友宜說，小時候跟著父親賣豬肉，貨源時常來自雲林養豬產業，品質十分優良，鼓勵民眾認清標示，選用國產豬肉，品嚐安心好滋味。

侯友宜表示，因應明年元旦開放含「萊克多巴胺（瘦肉精）」豬肉進口，新北市日前修正「新北市食品安全衛生管理自治條例」，瘦肉精必須零檢出。

他表示，自明年元月起，9類餐飲業者須通過檢驗確認並標示「不含萊克多巴胺」資訊。政府帶頭推動相關規範，業者配合勇於標示，就能讓消費者食用優質豬肉，確保安全無虞。

張麗善表示，為讓民眾吃得安心，依據雲林縣食安自治條例，要求業者清楚標示豬肉產地，如果標示不清或不實，最高可開罰新台幣300萬元或400萬元。

農業局表示，國產豬肉產銷過程透明、可追溯，令人安心，且產地到餐桌距離短，肉質在最佳賞味期內口感扎實、味道鮮美，鼓勵消費者明年元旦起可認明豬肉產地來源，支持新鮮美味的國產豬肉，以行動共同守護國內養豬產業。

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