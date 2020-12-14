為何不強制標示「萊豬」？讀者用加拿大超市照片質疑蘇貞昌

新聞學上有句話「文不如圖」，一張照片會勝過記者的千言萬語。

行政院長蘇貞昌昨天說，標示萊劑會引來貿易報復、被認為歧視。一位旅居加拿大溫哥華讀者傳三張照片給聯合報新聞網，第一張照片是T&T supermarket販售豬肉，這家是加拿大最大的華人超市，照片在明顯處清楚用中英文標示「不含瘦肉精」及Raised without Ractopamine（不含萊克多巴胺），讀者說，消費者從標示中得到充分且透明資訊，吃不吃就讓消費者自由選擇。

加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。 照片／讀者提供

第二張及第三張照片是Safe On Food販售的豬肉，這家超市是加拿大卑詩省省營的本土連鎖企業，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。

讀者說，「標示」不是個問題，標示也不會引來貿易報復、更無如蘇貞昌說的「歧視」之實，標示清楚才能提供消費者「自由且更多」選擇，只標產地，不標示瘦肉精，要民眾如何從中選擇?

包括台北市、新北市等多個地方縣市都通過標示肉品是否含有萊劑，台北市副市長黃珊珊日前在行政院會上要求中央萊豬政策至少應明確標示「無萊劑美豬」，

但蘇貞昌斷然拒絕，只說「進口商願主動標示有無含萊克多巴胺是商業行為，政府樂觀其成。」而且政府仍堅持中央與地方要統一，不能各自政。

蔡政府開放萊豬說穿了，就是要幫美國豬農賺錢，如果政府標示入法，台灣消費者知道有違害健康之虞，自然不會選擇買，影響美國豬銷路，政府不願標示才能真正幫到美國人。蔡政府的作法根本就是，將責任推給進口商，風險留給消費者。