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反擊馬英九 政院經貿辦：馬政府時期也沒有標示萊牛

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
針對萊豬產品是否要標清楚萊劑，行政院長蘇貞昌仍堅持，如果台灣弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，並被認為是歧視。圖／本報資料照片
針對萊豬產品是否要標清楚萊劑，行政院長蘇貞昌仍堅持，如果台灣弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，並被認為是歧視。圖／本報資料照片

針對萊豬產品是否要標清楚萊劑，行政院長蘇貞昌今受訪仍堅持表示，如果台灣弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，並被認為是歧視。對此，前總統馬英九下午出席「2020 媽媽教我的詩頒獎典禮」受訪時駁斥「根本沒有這回事」，標示和貿易沒有關係，這是安全的措施。

行政院經貿談判辦公室今則指出，國際貿易法無論是引用TBT（技術性貿易障礙協定，Agreement on Technical Barriers to Trade，簡稱 TBT），或是SPS（食品安全檢驗與動植物防疫檢疫，Sanitary and Phytosanitary，簡稱SPS）規章，都是以國際科學證據和標準為主要依據，多數食品殘留物，例如抗生素、荷爾蒙等，都有國際殘留標準，因此全世界都沒有強制標示殘留物的法規。

行政院經貿辦表示，若以健康為理由要標示萊劑，同樣的，為何台灣不標示其他殘留物，只標示萊劑？為什麼牛肉當初不用標，現在豬肉要標？都會涉及最基本的歧視問題，當然會引起貿易法紛爭。

行政院經貿辦指出，違反國際貿易法，如果進入訴訟程序，這會相當消耗成本，我國必須衡量是否真的有勝算？如果輸的話，我國又會受到什麽制裁？是不是需要花這個成本？當本案進入訴訟前，由於世界各國都沒有這樣的作法，各國會怎麼樣看待台灣？

行政院經貿辦進一步指出，馬政府時期的衛福部曾經針對標示萊牛提出相同的觀點，可見無論兩黨執政，專業文官都有相同的理解和共識，貿易需建立在理性務實之上，實在不應有太多政黨政治利益思考，並煽動人民與之起舞。

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