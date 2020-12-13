萊劑強制標示？蘇貞昌重申：被認為歧視 恐引貿易報復

美國萊豬開放在即，在野黨要求未來要清楚標示萊豬，不過行政院長蘇貞昌今再度重申，這樣的做法會引來貿易報復，而且會被認為是歧視。

對於地方政府一再要求在產品包裝標示是否含有萊劑，蘇貞昌日前表示，政府樂見進口商宣示會標示，但政府不能用法律強制規定設立門檻，如果全世界100多個國家進口萊豬都沒標示，唯獨台灣這樣標示，這些國家一定會對台灣貿易報復。

蘇貞昌今參訪台灣漫畫基地，在受訪時再度表示，行政院一直為台灣的最大利益做考量，為人民的食品安全把關，也參照科學的證據、國際的標準。

他表示，有101個國家，世界各國都進口含萊克多巴胺的豬肉，「他們怎麼做，我們不會輸他們」，也重申，台灣不能自己立一個、自己弄一個跟人家都完全不一樣的標準，這樣會引來貿易報復，而且會被認為是歧視。

蘇貞昌說，如果設下不同的標準，這樣台灣沒有辦法跟世界自由貿易、跟世界往來。他認為，考慮都要方方面面，都要很周到，對台灣最有利、對人民最安全，是政府唯二的原則。