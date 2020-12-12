繼萊豬後...開放福島核食？侯友宜：不會太離譜嗎？

台灣駐日代表謝長廷日前返台與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌討論福島食品進口議題，他說「因為萊豬，沒有那麼快的感覺」，引發熱議。新北市長侯友宜今表示，政府連萊豬問題都還沒處理好，現在還要討論開放核食，直呼「不會太離譜嗎？」。

萊豬議題還未解決，謝長廷日前返台，他坦言和蔡總統、蘇貞昌曾討論福島食品進口議題，但被問到蔡、蘇兩人的態度，他說他不能講，不過結論是「因為萊豬，沒有那麼快的感覺」，可能萊豬告一段落，大家才會討論福島食品議題。

面對民進黨政府有意開放福島食品進口，侯友宜今天下午出席《時報文學獎》頒獎典禮受訪時表示，現在萊豬議題都沒有辦法做好，核食有辦法搞定嗎？他呼籲中央先在萊豬議題上守護國民健康，「核食差遠了，連萊豬都做不好，開放核食不是太離譜嗎？」。

至於蘇貞昌今天才說，政府不標示萊劑，是因為會被別的國家用貿易報復。侯友宜則認為，國人健康是要不計代價去守護的，也是政府永遠的責任。至於萊豬問題要如何解決？侯友宜說，可以選擇只標示萊豬或是台灣豬，讓民眾自己決定要不要吃，才是善盡政府的責任。

未來中央統一規範，若未清楚標示萊豬，新北市也有應對措施。侯友宜說，新北市有自己的《食安自治條例》，規定9大行業在豬肉標示一定要清楚，也有增修瘦肉精0檢出的規範，希望這部分報到行政院能獲得支持，一起守護國民健康。