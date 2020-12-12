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萊豬開放倒數 江啟臣再叫陣：蔡總統出來面對時候到了

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
反含萊克多巴胺美豬進口進入決戰期，國民黨主席江啟臣上午再於臉書叫陣表示，他依憲政體制、盡立委責任質詢行政院長蘇貞昌，但卻沒釐清萊豬政策疑慮，身為總統、執政黨主席，作出開放萊豬決策的蔡總統應接受辯論，直接面對民意。記者周志豪／攝影
反含萊克多巴胺美豬進口進入決戰期，國民黨主席江啟臣上午再於臉書叫陣表示，他依憲政體制、盡立委責任質詢行政院長蘇貞昌，但卻沒釐清萊豬政策疑慮，身為總統、執政黨主席，作出開放萊豬決策的蔡總統應接受辯論，直接面對民意。記者周志豪／攝影

反含萊克多巴胺美豬進口進入決戰期，國民黨主席江啟臣上午再於臉書叫陣表示，他依憲政體制、盡立委責任質詢行政院長蘇貞昌，但卻沒釐清萊豬政策疑慮，身為總統、執政黨主席，作出開放萊豬決策的蔡總統應接受辯論，直接面對民意。

江啟臣批評，總統任命的行政院院長不知道政策規劃期程、法定食安會報違法不召開、國際經貿法規不熟悉，面對立委質疑實問虛答，甚至是答非所問，代表總統執行國家政策，結果一問三不知，因為總統只是把行政院長當成自己遮羞布。

江啟臣表示，面對在野黨辯論的邀請，蔡總統用蔡主席身分說：「我沒有躲藏任何議題」、「他應該盡立委的責任，到立法院去做質詢，釐清政策方向跟事實，這樣子才能有一個好的政策上的討論」。

江啟臣質疑，蔡英文以民進黨主席身分發言，卻用總統身分閃躲在野黨提出政策辯論邀請，這是一再強調要謙卑傾聽的蔡？蔡總統決定國家政策，卻將責任推給行政院院長，不願直接面對人民，還以國家體制推諉卸責，不正是執政傲慢？

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