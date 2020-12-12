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萊豬還沒燒完就想談「開放核食」？謝長廷週聲量暴衝

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:組圖/翻攝自臉書

文／葛緯詩

民進黨籍議員王浩宇罷免案聲浪尚未停歇，最近又突然在臉書貼出一張家樂福的美國牛肉照片，指稱含有瘦肉精，引起民眾恐慌。對此家樂福緊急在臉書澄清，貼出多張SGS的檢驗報告，嚴正強調「目前家樂福所上架的進口牛肉，抽檢結果皆屬於未檢出」，王浩宇卻再貼出一段與家樂福公關不完整的錄音對話，影射就算提出未檢出證明，「家樂福也無法保證美牛能永遠未檢出或養殖過程中從未使用瘦肉精」。此外，針對同黨立委高嘉瑜日前上中天節目「唱歌加油打氣」，王浩宇在臉書怒轟「高嘉瑜，妳真的是夠了」也帶來不少網路聲量。


罷免投票在即　王浩宇週聲量創新高

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》，王浩宇的週聲量21,739筆，排名第5名緊追陳時中，成為繼前行政院發言人丁怡銘之後，另一個因為指控商家販售含瘦肉精牛肉而聲量暴衝的人。然而丁怡銘因此丟去發言人職務，王浩宇罷免案也即將在明年1月16日舉行投票，靠追打市售牛肉含有瘦肉精的議題，利用民眾恐慌心態博得眼球之餘，也引來不滿的網友向警局報案是散播假消息，貼出三聯單照片怒轟「對於造謠抹黑的議員，真的不需要客氣！」，高網路聲量同時帶來負面影響。

▲ 議員王浩宇爭議發言不斷，網路聲量暴衝擠進前5名，緊追衛福部長陳時中。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/04~2020/12/10）


萊豬爭議未平息　謝長廷碰「核食議題」聲量衝

台灣開放萊豬進口的速度快如閃電，遭許多人抨擊是跳過立院審查，就想在尚未達成共識的情況下強行推動，如今還看不到開放萊豬換到什麼好處的情形下，針對日本核食的問題，駐日經濟文化代表謝長廷近日又表示，台灣若未採納國際標準開放福島等5縣食品，對於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）「恐怕會有影響」，不少人解讀是有意準備開放。

儘管行政院火速澄清，日本食品的議題目前政府尚未有任何討論。謝長廷這次返台，強調會把人民健康擺第一，有輻射的「核食」不會開放，但如果檢驗出來符合規定，沒有輻射的「非核食」，則應跟進歐美先進國家進口開放。一邊強調國人健康為優先，一邊語帶保留的說會照著國際規定走，猶如此次閃電宣布開放萊豬一切遵循國際規範說詞的翻版，萊豬爭議鋒頭之上，謝長廷的週聲量因此衝上20,892筆，排名第6名。

▲ 謝長廷表示台灣若不開放日本福島等5縣食品，對於加入CPTPP會有影響，引來一連串討論。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/04~2020/12/10）


青山宮遶境惹民怨　林昶佐一句「爽了一整天」被出征

台北市青山宮遶境4日至6日登場，卻因為好幾天鞭炮聲響一路從白天施放到夜晚，更造成附近交通一度嚴重癱瘓，引發當地民眾強烈的反彈，對此台北市議員林昶佐卻在臉書貼文說自己「看表演、追陣頭，還加上演出，爽了一整天」，點燃不少早已被繞境吵到忍無可忍的網友怒火，大舉出征臉書揚言下次要讓他落選，「2024送你回去繼續當歌手繼續爽唷」。

林昶佐事後公開道歉，音樂祭活動雖然準時結束，但對於後續的繞境與燃放煙火擾民的情況，感到非常抱歉與遺憾，強調艋舺青山王遶境是萬華一年一度的盛事，未來會協調相關事宜，在維持傳統和民眾生活品質之間尋求平衡點。林昶佐的網路聲量也因此爭議竄升，週聲量9,361，排名第15名。

▲ 林昶佐因為青山宮遶境的失言風波，慘遭網友出征，網路聲量創下區間高峰。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/04~2020/12/10）


明倫社宅風波剛停歇　青山宮繞境燒到柯文哲　

青山宮遶境的爭議同時也燒到台北市長柯文哲，臉書湧入大批不滿民眾留言，市民專線1999也被萬華地區的民眾打爆。對於違法施放鞭炮，深夜期間嚴重影響當地居民的睡眠，民眾幾乎是一面倒的希望政府能依法開罰，但柯文哲表示「法不溯既往」不罰，針對這次青山宮遶境衍生出來的問題，則承諾會與對方開會檢討。

此外，日前明倫社宅每月租金破4萬的消息公布後，引發網友熱議，柯文哲更因此是槓上中央，要求制定全國統一的社宅租金公式，先後與內政部長徐國勇、次長花敬群隔空交火，推升週聲量達49,324筆，排名第3名，僅次於總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。

▲ 柯文哲近期也因為青山宮遶境爭議被波及，加上日前的明倫社宅風波，網路聲量再次衝高擠進前3。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/04~2020/12/10）


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月04日至2020年12月10日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政治人物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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美豬 美牛

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