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南投促銷「台灣豬」推標章 明年起落實查核萊豬

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為推廣國產健康豬肉地產地銷和台灣豬標章，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動。記者賴香珊／攝影
為推廣國產健康豬肉地產地銷和台灣豬標章，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動。記者賴香珊／攝影

萊豬明年元旦起開放進口，農委會推出「台灣豬」標章供消費者辨認，而為推廣國產健康豬肉地產地銷，教民眾辨識該標章，並鼓勵業者申請，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動，並表示明年將配合縣內自治條例協助查核萊豬。

南投縣養豬協會指出，萊豬進口勢在必行，但台灣國產豬肉新鮮健康，養豬技術在國際上更是有口皆碑，品質更是安全又健康，有實力不怕競爭，就怕民眾被混淆，因此配合政府推廣台灣豬標章，也加強對縣民宣導國產健康豬肉地產地銷。

今天在草屯鎮辦理的「國產健康豬肉地產地銷暨台灣豬標章行銷推廣」活動，現場除有豬肉乾試吃，還以國產豬肉為主要食材準備烤大豬、豬耳凍、蘿蔔燉三層肉等豬肉料理，讓民眾免費品嘗，並說明近期持續推行的「台灣豬」標章政策。

南投縣養豬協會理事長詹堯揮說，透過台灣豬標章做市場區隔，民眾到豬肉攤、量販店或餐廳等只要認明標章就能知道是國產豬，不是進口的就不用擔心，多多用新台幣下架支持台灣豬，同時也鼓勵豬肉產品相關業者申請台灣豬標章。

農業處副處長林美珠則說，縣府對萊豬議題相當關注，南投縣擬食安條例從嚴規定乙型受體素零檢出已在議會三讀通過，未來衛生局將稽查瘦肉精美豬，農業處會強化豬肉屠宰、生鮮到加工等落實標示台灣豬標章，讓民眾更好辨識吃得安心。

南投縣養豬協會也表示，明年萊豬進口，南投縣食安條例也在縣府推行下將上路，該協會也會協助政府查核豬肉販售店家或餐廳等豬肉生產履歷，產地標示有無標示不實等問題；此外，也教導民眾盡量選購生鮮豬肉，較能避免買到進口萊豬。

為推廣國產健康豬肉地產地銷和台灣豬標章，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動。記者賴香珊／攝影
為推廣國產健康豬肉地產地銷和台灣豬標章，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動。記者賴香珊／攝影
為推廣國產健康豬肉地產地銷和台灣豬標章，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動。記者賴香珊／攝影
為推廣國產健康豬肉地產地銷和台灣豬標章，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動。記者賴香珊／攝影
為推廣國產健康豬肉地產地銷和台灣豬標章，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動。記者賴香珊／攝影
為推廣國產健康豬肉地產地銷和台灣豬標章，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動。記者賴香珊／攝影
為推廣國產健康豬肉地產地銷和台灣豬標章，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動。記者賴香珊／攝影
為推廣國產健康豬肉地產地銷和台灣豬標章，南投縣養豬協會今在草屯鎮辦理國產豬品嘗活動。記者賴香珊／攝影

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