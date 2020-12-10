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廢止萊豬行政命令 民團調查民進黨立委僅一人反對

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
民間反瘦肉精毒豬聯盟今天公布針對民進黨立委的萊豬假投票。記者吳姿賢／攝影
民間反瘦肉精毒豬聯盟今天公布針對民進黨立委的萊豬假投票。記者吳姿賢／攝影

明年元旦開放萊豬的9項行政命令將在月底前表決，民間反瘦肉精毒豬聯盟日前發起對立法委員的匿名「假投票」，今天首波公布59名民進黨籍立委投票意向，僅一名不分區表示「反對廢止開放萊豬的行政命令」，8人明確表示不回答，其餘50人連回應都不回應；下一階段將公布國民黨、時代力量、民眾黨、基進黨的投票結果。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發起對立委的投票意向調查，詢問是否願意投票廢止開放萊豬的行政命令，第一階段公布59名民進黨立委調查結果。結果僅一名不分區黨團幹部辦公室表示，本於執政黨的政策反對廢止行政命令，其餘有8名委員辦公室明確表示不回答，另50位委員辦公室以開會中、跑行程等各種理由閃避不予回應。

假投票調查自12月7日開始，民間團體先以電話向國會辦公室說明提問，並傳真紙本確認後，12月8日逐一調查各委員回覆，並向助理確認各委員知道此一調查，12月9日上午和傍晚再次向各國會辦公室詢問，除少數表明此問題敏感不便回答，或直言投票當日即知結果外，近乎8成回覆都是委員正在忙、在開會、跑行程或趕質詢而無法給予確認答覆。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，對此結果大感驚訝，執政黨的立法委員竟然不願力挺開放萊豬的政策，且行政院長蘇貞昌都已經提出五大管制措施，各部會首長也四處視察掛保證，民進黨委員難道還沒信心能說服選民因而不敢表態。

李建誠說，區域立委也許有選舉壓力無法表態，但不分區立委任務就是要為政黨政策說明跟辯護，沒想到連不分區都一致回應；行政部門受命推動萊豬開放，但立委都不願意表態，顯示此一政策社會根本不同意，呼籲蔡總統重組內閣、回應民意，因為現在的內閣不能受到人民、國會信任，「連自家立委都不願意力挺」。

民間團體調查成員王文心表示，台灣以民主價值為豪，但近七成民意反對萊豬進口，民進黨立委們卻無法真實呈現選區民意，不禁要問台灣的民主代議政治還有效嗎？怎麼會有民意代表卻違背民意的反民主畸形產生？

美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩說，民進黨已是「民主獨裁制」，調查過程發現執政黨立委似乎有沈重的壓力，無法基於自己選區民意、或自己專業判斷決定，幾乎沒有委員公開表示會投票捍衛蔡總統決策，但也沒有委員敢表態反對，連敢於表達「不回答」的委員都是極少數，這可能是一種新型的獨裁體制。

美豬 美牛

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