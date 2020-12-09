國產豬促銷 潘孟安：屏東貼雙標章助辨識

面對萊豬進口衝擊，屏東縣養豬協會等今天舉辦國產豬促銷活動。縣長潘孟安表示，屏東除了貼中央的台灣豬證明標章外，還會貼「幸福豬」標章，用「雙標章」協助消費者辨識。

屏東縣養豬協會與屏東縣養豬生產合作社今天舉辦國產豬促銷活動，合作社理事長、縣議員潘連周表示，萊豬即將進口，還不知道會造成多大衝擊，未雨綢繆，有必要推廣台灣的健康豬，讓民眾知道食用台灣豬肉的好處。

潘孟安表示，屏東縣已於11月底完成縣內18家進口肉品業者、146家肉品加工業者的稽查、輔導，屏東縣的豬肉除了會有中央的台灣豬認證標章外，還會有「幸福豬」標章，用「雙標章」協助消費者辨識。

縣議長周典論說，屏東是養豬大縣，萊豬進口勢必受到衝擊，議會會嚴格監督縣政府做好把關，讓大家能安心吃豬肉。

今天的促銷活動在屏東縣議會前廣場舉行，除了潘孟安、周典論外，民進黨立委周春米、屏東農田水利處處長黃信茗、縣議員林郁虹、唐玉琴及李世淦等人出席，現場吸引不少民眾現場品嚐豬肉。