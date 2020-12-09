萊豬將進口 鄭文燦：桃園推補助升級冷鏈3政策

含萊克多巴胺美豬明年開放進口，桃園市長鄭文燦今天出席2020桃園黑豬肉大賞記者會，鼓勵業者申請台灣豬證明標章，他表示，市府針對養豬業有三大政策，盼提升國產豬的市占率。

桃園市政府與中央畜產會今天上午舉辦「2020桃園黑豬肉大賞記者會」，鄭文燦出席後接受媒體聯訪，他表示，桃園和屏東都是主要的黑毛豬產地，黑毛豬佔桃園的豬肉產量超過7成，口感跟品質都比進口豬好，政府明年開始推動國產豬的全面擴大消費，包括國中小學只能用在地的國產豬，市場攤商也都要做豬肉產地標示。

鄭文燦表示，桃園對豬肉、養豬產業有三個政策，第一是補助不打折，採取優惠方式處理；第二是升級再加碼，業者要做環保升級、畜產升級，農委會補助一半費用，市府補貼10年利息；第三是國產加上冷鏈，除了國產豬、桃園豬的認證標章，中央畜產會也在全國推動冷鏈，桃園肉品市場盼能建立冷鏈物流，到傳統市場也能做低溫配送，減少細菌孳生，提高豬肉的新鮮品質。

中央畜產會董事長林聰賢表示，台灣肉好吃的關鍵在於經過長期育種，選拔出好肉質的豬品種，特殊的飼養管理能生產出健康的豬隻；以黑毛豬而言，肉質纖維細緻、保水性高，吃起來甘甜有嚼勁，鼓勵民眾選用國產豬。

行政院農業委員會建置「台灣豬證明標章」，11月起受理申請，12月開始張貼；農委會主委陳吉仲1日表示，申請標章須用國產，但不含副產品，如腸子、內臟是可食部位，傳統小吃的豬肝、豬心與豬肺等也要用國產豬才能通過申請。