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【專家之眼】蔡政府以萊豬換BTA 只是畫餅充飢

聯合報 / 陳一新／淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授
總統蔡英文多次表示會帶領國家走向世界，圖為昨天她出席台美日三邊印太安全對話座談會，認為我們應關注如何面對2020年之後印太及台海情勢的挑戰與契機。記者潘俊宏／攝影
總統蔡英文多次表示會帶領國家走向世界，圖為昨天她出席台美日三邊印太安全對話座談會，認為我們應關注如何面對2020年之後印太及台海情勢的挑戰與契機。記者潘俊宏／攝影

自從美國總統當選人拜登指出在美國疫情與經濟改善前，不會跟任何國家簽署任何新貿易協議，在我國立刻掀起軒然大波，認為民進黨政府欺騙國人，主動進口萊豬取悅美國，以為可以換到台美「雙邊貿易協定」（BTA），結果卻是一場空。不過，民進黨政府從總統蔡英文到官員仍矢口咬定他們沒錯，堅稱他們會繼續為台灣爭取雙邊與多邊經貿協議，顯然是在自欺欺人。

無論是在國際場合或是國內場合，蔡英文都表示她會帶領國家走向世界，與包括美國在內的國家洽簽雙經貿協議與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）與「跨太平洋習近平夥伴全面進展協定」(CPTPP )等多邊經貿協議。

類似的話她不知說了多少次，與美國也不知開了多少會，但「以會養會」的結果仍是一事無成。以最近來說，從九月份預定要召開的台美「經濟及貿易對話」臨時遭美方喊卡，改成「會前會」，已讓國人感到不妙。後來「美國在台協會」台北處長酈英傑和我國外交部長吳釗燮與經濟部長王美花還開了一場美台經濟合作的會議，算是美方對我方的補償。

及至十一月二十日美國與我國官員在華府又舉行了一場台美經貿合作的視訊會議，簽署了一些經貿、5 G乾淨網路與產業鏈合作的MOU （備忘錄），提到了重啟美台「貿易及投資架構協議」(TIFA) 的談判，但是BTA卻付諸厥如，甚至連議程都未排上。背後的原因則是「美國貿易代表處」(USTR) 的主管賴海哲非常強勢，不希望台美洽簽BTA而影響到大陸在美中「第一階段貿易協定」的執行。

事實上，當拜登指出在美國疫情與經濟改善前不與任何國家簽署任何新貿易協議時，台灣也未免自作多情，因為台灣本來在美國貿易談判的優先順序中只是敬陪末座而已。在拜登國安團隊的眼中，與中國大陸、英國、歐盟、澳大利亞洽簽新貿易協議都遠比台灣來得重要。

至於多邊經貿協議，兩岸關係每下愈況，RCEP固然完全無望，就連參加CPTPP也是希望渺茫。「新南向政策」推動四年有餘，即使不完全是辦「家家酒，也與辦各民族之間的「同樂會」相差無幾，類似自由貿易協議(FTA-like agreements) 的經貿協議，連洽簽的影子都沒有，未來如何收場還不知道。

以上這一切，蔡政府不是畫餅充飢，什麼才是畫餅充飢？

美豬 美牛 蔡英文

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