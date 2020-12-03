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中市府跨局處拒萊豬 盧秀燕要求分工把關

中央社 / 台中3日電
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影

明年元旦起將開放含萊克多巴胺豬肉及擴大牛肉進口，台中市政府今天表示，除跨局處分工合作進行把關，市長盧秀燕更要求加強準備，市府總動員拒萊豬，守護市民健康。

台中市政府召開「強化瘦肉精食安監控執行計畫跨局處研商會議」，盧秀燕邀集副市長陳子敬、黃國榮及各局處首長與會，要求市府總動員做好把關工作。

盧秀燕表示，明年中央開放含萊克多巴胺豬肉及擴大牛肉進口如無法暫緩，市府會盡全力因應，9、10月起已透過跨局處分工合作進行把關，她並要求各局處在這最後一個月內加強準備，全體動員拒萊豬。

台中市衛生局長曾梓展指出，市府自9月起已辦理業者實地輔導、教育訓練及民眾宣導等工作，透過跨局處合作，以肉品進口、產製業者及餐飲、販售業者為對象，分別從市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場域加強稽查，並宣導標示規範，讓相關業者清楚標示肉品來源，保存來源證明供查驗，讓民眾安心選購。

市府指出，明年起各局處將加強牛、豬肉品抽驗與標示稽查，至少抽驗稽查7000件以上；同時市府也將在年底完成台中市政府官網美豬美牛宣導專區的建置與開放。

市府表示，依照「台中市食品安全衛生管理自治條例」第8條規定，市府將公布自明年1月1日起的牛豬肉品抽驗與稽查結果、產地國別、檢驗值等資訊，供民眾查詢，資料全部上網公開透明，讓市民安心消費。

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