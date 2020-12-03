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不得檢出萊劑 苗栗食安自治條例修正通過

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會今天三讀通過「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」部分修正條文，草案新增豬肉及相關產製品，不得檢出萊克多巴胺，並明訂罰則。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會今天三讀通過「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」部分修正條文，草案新增豬肉及相關產製品，不得檢出萊克多巴胺，並明訂罰則。記者范榮達／攝影

苗栗縣議會今天三讀通過「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」部分修正條文，草案新增豬肉及相關產製品，不得檢出萊克多巴胺，並明訂罰則，但草案有遭中央打槍疑慮，縣長徐耀昌表示尊重議會決議，並支持人力、經費，做好把關的工作。

縣議會國民黨團召集人江村貴、副召集人余文忠提案，縣議員廖英利等15人連署，議會臨時會提案修正食安自治條例部分條文，今天二、三讀會審查，一個多小時熱烈討論後通過，草案新增加豬肉及其相關產製品，不得檢出萊克多巴胺，經複驗仍不合格者，公告檢驗結果。

此外，新增罰則2階段，檢出萊克多巴胺含量超過食品安全衛生管理法的安全容許標準者，依食安法規定辦理；檢出萊克多巴胺但未超過安全容許標準者，處3萬元到10萬元罰鍰，並得按次處罰。

衛生局長張蕊仙說，議會通過修正自治條例草案，將報請衛生福利部核定，結果有可能會被退回，衛生局仍會按規畫爭取中央人力、經費，並加強輔導、稽查及裁罰。

衛生局指出，美豬明年1月開放進口，衛生局輔導全縣3家肉品輸入業者資料正確性，及掌握下游肉品製造加工廠商46家，要求做好自主管理，如實標示豬肉原產地國，並從今年9月輔導近500家有販售豬肉製品的商家，清楚標示來源產地。

食品藥物管理署規畫專案計畫抽驗動物用藥，全國預計抽驗4500件，衛生局將積極配合，加強稽查抽驗，比對肉品來源資訊，確認標示正確性，委託合約實驗室檢驗，如發現標示不實或惡意違規業者，及萊劑超標，將嚴格執法，絕不姑息食品危害事件發生。

美豬 美牛

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