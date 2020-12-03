陳時中樂見業者不進萊豬 立委批源頭管理責任推業者

政府拍板含萊克多巴胺的美國豬肉將於明年進口台灣，引起的爭端至今仍紛擾不休。全國80多家豬肉進口業者將在今天下午做出兩大宣示，第一是不會進口萊劑豬肉，第二是進口豬肉會取得證明並主動標示「無萊劑肉品」，盼降低民眾疑慮，被視為民間業者幫政府解套。對此，衛福部長陳時中表示，「樂見其成」；但立委賴士葆痛批，「這麼重要的源頭管理，卻要廠商自己做」。

陳時中今出席立法院衛環委員會備詢，國民黨立委賴士葆就今天下午全國80家豬肉進口業者將舉行記者會質詢，質疑政府是否一邊進口萊豬，一邊私下要求豬肉進口商宣示，為政府解套？陳時中表示，「不知道確切的事情」，但豬肉進口之前一直反彈說被汙名化，而要求主動標示。

陳時中強調，站在衛福部立場，還是鼓勵自主標示，「樂觀其成」。但賴士葆質疑，全國豬肉進口商有100多家，卻只有80幾家業者不進口萊劑豬肉，且會取得證明主動標示，恐有漏網之魚。

他也質疑，這麼重要的源頭管理，「政府自己不做，要廠商自己做？」陳時中表示，政府已經訂了安全容許量，但若用法律或行政命令來規定標示是否含有萊劑，則可能引發爭端。賴則回酸，這只是「在抱美國大腿」。

民進黨籍立委黃秀芳則詢問，若豬肉進口商自主標示後，政府是否就不再查驗？陳時中回應，邊境檢驗措施不會改變，將確保標示是正確的。

全國豬肉進口業者表示，避免影響國人豬肉消費意願，導致國產豬肉消費降低豬價下滑、進口豬肉同受波及，將自願簽署進口無萊劑豬肉，從源頭阻絕進入市場，另外進口豬肉都會取得出口商證明、標示為「無萊劑肉品」。