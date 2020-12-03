快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊豬命令生效倒數 藍黨團下通牒：下周一游錫堃須表態

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院將民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口9行政命令備查轉審查3個月審查期倒數，國民黨團周一要求院長游錫堃召集朝野協商，至今未獲回覆。國民黨團書記長林奕華今下通牒，若下周一沒回應，將採更積極方式要求召開協商。記者周志豪／攝影
立法院將民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口9行政命令備查轉審查3個月審查期倒數，國民黨團周一要求院長游錫堃召集朝野協商，至今未獲回覆。國民黨團書記長林奕華今下通牒，若下周一沒回應，將採更積極方式要求召開協商。記者周志豪／攝影

立法院將民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口9行政命令備查轉審查3個月審查期倒數，國民黨團周一要求院長游錫堃召集朝野協商，至今未獲回覆。國民黨團書記長林奕華今下通牒，若下周一沒回應，將採更積極方式要求召開協商。

蔡總統8月28日突襲宣布開放含萊劑美豬進口，為加強把關，立法院9月25日院會中，朝野共識將與開放有關的9行政命令由備查轉審查，其中8個由衛環委員會主審，1個由經濟委員會主審。

8個由衛環委員會主審的開放萊豬行政命令，11月12日交付朝野協商，下周六滿協商冷凍期；經濟委員會開放萊豬行政命令則因民進黨籍召委賴瑞隆未再排審，仍卡在委員會，若來得及完成審議，預估可併案審查。

目前推算，在12月25日開放萊豬行政命令自動生效前，院會只剩15、18、22日這3天可處理。

林奕華表示，國民黨團周一已發文要求游錫堃盡速召集朝野協商行政命令，但至今沒有得到回應，看下周一游有沒有發出通知，盯相關時間，否則會以更積極方式，請游盡快召開協商。

林奕華說，開放萊豬行政命令12月25日滿三個月轉審查期，將自動生效，所以最晚12月22日院會必須處理，回推最晚程序委員會在12月15日就要通過議事日程完成排案，所以在那之前游錫堃必須協商完畢。

對經濟委員會卡案，林奕華表示，若賴瑞隆下周排審就可併入8行政命令協商，若賴不排審就由國民黨團來排，不能發生議事怠惰情形。但林坦言，看得出民進黨要用拖字訣，讓行政命令備查轉審查後3個月自動生效，不希望院會再議決。

美豬 美牛

延伸閱讀

信功打臉蘇貞昌立遭查廠？ 藍黨團：順蘇者昌、逆蘇者查

又call up馬維拉 蘇貞昌：台灣人吃8年萊牛也沒出事

綠委違規濫用公務車 立法院：無法告誡 講了也不會理

游錫堃反批藍委：國是論壇超過40天未舉辦 是誰沒收？

相關新聞

「快被害到沒命！」80餘家進口商宣示不進萊豬 拒官員出席

萊克多巴胺豬肉明年將進口台灣引發爭議，全國80多家豬肉進口業者將在今天下午2時30分在台北天成飯店做出兩大宣示，被相關部...

屏東縣府重申：到信功是例行消防檢查 不為政治服務

行政院長蘇貞昌1日在立院質詢被問到萊豬問題扯屏東信功就很支持，引發外界誤解，信功也隨即發聲明駁斥，2日縣府上午接獲199...

萊豬8項行政命令生效倒數 游錫堃下周二主持朝野協商

開放萊劑美豬以及30個月齡以上美牛進口相關8項行政命令，若立院再不完成審查，即將在25日自動生效。立法院秘書長林志嘉表示...

業者擬主動標示肉品不含萊劑 行政院：樂觀其成

對於80多家豬肉進口業者將宣誓會主動標示「無萊克多巴胺肉品」，行政院秘書長李孟諺今（3）日表示，對於業者基於商業或消費者...

營養午餐用國產豬肉 潘文忠︰年底前完成補換約

教育部長潘文忠今天表示，目前各縣市政府與學校正依營養午餐採購契約範本，加速執行和業者進行補約和換約，預計在今年底前完成全...

陳時中樂見業者不進萊豬 立委批源頭管理責任推業者

政府拍板含萊克多巴胺的美國豬肉將於明年進口台灣，引起的爭端至今仍紛擾不休。全國80多家豬肉進口業者將在今天下午做出兩大宣...

影／屏東縣府查水表？信功董座兒：例行檢查、巧合

行政院長蘇貞昌在立院質詢回答，遭信功實業公司駁斥，昨屏東縣府消防局例行安檢，引發外界聯想查水表。信功實業公司業務部經理楊...

萊豬命令生效倒數 藍黨團下通牒：下周一游錫堃須表態

立法院將民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口9行政命令備查轉審查3個月審查期倒數，國民黨團周一要求院長游錫堃召集朝野協商，...

解套？豬肉進口商承諾不進萊豬 政院：尊重也樂觀其成

萊豬進口政策依然惹爭議，不過，全國豬肉進口商今下午將聯署聲明，表態維持不進口萊豬及落實標示產地意向書。行政院秘書長李孟諺...

影／反萊豬遭查水表？ 信功出面說明不希望被政治化

位於屏東的信功公司發聲明駁斥行政院長蘇貞昌稱「很支持」萊豬說法，「剛好」遇上屏東縣府上門進行消防安檢，信功業務部經理楊旻...

民間幫政府解套？ 全國豬肉進口業者將宣示不進萊豬

萊克多巴胺豬肉明年將進口台灣，引發爭議，全國80多家豬肉進口業者將在今天下午2時30分在台北天成飯店做出兩大宣示，第一是...

影／國民黨團批蘇揆被打臉縣長來圍事　是台灣最大黑幫

國民黨立院黨團上午舉行記者會，針對屏東縣消防局昨天二度到信功檢查消防設施，相對於上次屏東餿水油事件檢舉五次無人理會，最後...

熱門新聞

獨╱信功打臉蘇貞昌馬上被查水表？屏東消防局登門關切

中天自焚翁36%三度燒傷不喊痛 醫：這真的蠻奇怪的

獨／影片曝光！屏東縣消防局一日兩度到信功安檢

老翁赴中天電視自焚急救 交紅包指名給主播戴立綱

蘇貞昌抹黑信功挺萊豬 江啟臣：正看出丁怡銘師承何人

打臉蘇貞昌不怕查水表？ 信功董事長：盼政府不要有小動作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。