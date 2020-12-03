萊豬命令生效倒數 藍黨團下通牒：下周一游錫堃須表態

立法院將民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口9行政命令備查轉審查3個月審查期倒數，國民黨團周一要求院長游錫堃召集朝野協商，至今未獲回覆。國民黨團書記長林奕華今下通牒，若下周一沒回應，將採更積極方式要求召開協商。

蔡總統8月28日突襲宣布開放含萊劑美豬進口，為加強把關，立法院9月25日院會中，朝野共識將與開放有關的9行政命令由備查轉審查，其中8個由衛環委員會主審，1個由經濟委員會主審。

8個由衛環委員會主審的開放萊豬行政命令，11月12日交付朝野協商，下周六滿協商冷凍期；經濟委員會開放萊豬行政命令則因民進黨籍召委賴瑞隆未再排審，仍卡在委員會，若來得及完成審議，預估可併案審查。

目前推算，在12月25日開放萊豬行政命令自動生效前，院會只剩15、18、22日這3天可處理。

林奕華表示，國民黨團周一已發文要求游錫堃盡速召集朝野協商行政命令，但至今沒有得到回應，看下周一游有沒有發出通知，盯相關時間，否則會以更積極方式，請游盡快召開協商。

林奕華說，開放萊豬行政命令12月25日滿三個月轉審查期，將自動生效，所以最晚12月22日院會必須處理，回推最晚程序委員會在12月15日就要通過議事日程完成排案，所以在那之前游錫堃必須協商完畢。

對經濟委員會卡案，林奕華表示，若賴瑞隆下周排審就可併入8行政命令協商，若賴不排審就由國民黨團來排，不能發生議事怠惰情形。但林坦言，看得出民進黨要用拖字訣，讓行政命令備查轉審查後3個月自動生效，不希望院會再議決。