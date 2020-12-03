萊豬亂鬥聲量洗牌！質詢舌戰、內臟肉搏上演　政治人物誰衝最高？

image source :蔣萬安

文／羅文芳

隨著2020年進入尾聲，政府將於元旦開放萊豬進口，再次引爆政治圈話題，不只立法院上演「內臟肉搏戰」，立委質詢舌戰也火花四射，讓《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物的週聲量排行榜（2020/11/25~2020/12/01）再次洗牌。

唇槍舌戰組：蔣萬安質詢砲火猛轟可恥 蘇貞昌遭「信功肉品」打臉

1日藍委蔣萬安立院質詢時，與行政院長蘇貞昌因豬農議題互戰，蔣提出有屏東豬農對政策有疑慮，遭蘇反嗆「屏東豬農我非常熟，他們都支持我們」更直接點出「信功豬肉」，隨後馬上遭業者打臉，強調決不進口萊豬，對此蘇貞昌則回應所謂支持，是指商家對政府對抗非洲豬瘟、口蹄疫的肯定，再次引起熱議。

蘇貞昌一週內因被丟豬內臟杯葛，又遭豬農業者打臉，引起9萬多筆討論，位居政治人物聲量排行第2名，蔣萬安則因質詢衝高話題，位居第13名，一週逾1.3萬筆聲量。

▲ 蔣萬安質詢蘇貞昌，扯出「信功豬農」發聲明不支持萊豬，雙方聲量衝高。

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內臟肉搏組：3Q被林為洲鎖喉飆罵雜碎 連勝文批「黑道」心疼顏寬恒

國會在萊豬議會前，基進黨立委陳柏惟曾放話「1打35藍委」，接著27日立院上演內臟杯葛戰，陳被多名藍營立委爆發肢體衝突，更遭林為洲鎖喉攻擊，事後陳柏惟更大嗆「下次要挑戰36個！」被媒體問及當天勒脖狀況，他則大酸「我對『雜碎』的名字沒有什麼記憶」，不斷對外放話的陳柏惟一週激出5萬筆聲量，排名第4名，林為洲則在臉書回擊對方唬爛、污辱台派，聲量近2 萬筆，排名第10。

▲ 陳柏惟被林為洲勒脖後仍不斷放話，暗酸對方雜碎，更揚言下次挑戰35位立委，衝出高聲量。

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選戰暖身組：議員羅智強表態參選2022北市長 罷免綠委吳思瑤炒高聲量

雖然藍營反萊豬主戰場在立法院，但北市議員羅智強也沒閒著，不怕跟呼聲高的蔣萬安競爭2022，繼表明要參戰下屆台北市長選舉後，羅智強在這波萊豬議題也抓緊機會猛攻，直接槓上綠委吳思瑤，大嗆對方是挺萊豬是背叛台北市民，成立罷免吳思瑤網路總部，號招支持者「別讓三立看衰反萊豬民意」，炒高自己聲量17541筆，位居政治人物第11名，吳思瑤即使僅表態「不予置評」，也被罵出12482筆，登上第15 名。

▲國民黨議員羅智強在萊豬議題上，發起罷免吳思瑤炒高聲量。

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立院場外組：王浩宇抹黑家樂福？罷王團體報警 鄉民挺業者喊吿

萊豬除了在立法院交戰，桃園市議員王浩宇也參戰，他指稱美國牛都有瘦肉精更點名「家樂福」，引起業者急忙在官網澄清，一切按照官方程序未檢出萊克多巴胺。這讓有罷免案在身，又有「批踢踢佛地魔」封號的王浩宇再吸引仇恨值，事後罷王（罷免王浩宇）團體也馬上到警局報案，以違反食安法及社維法名義檢舉，不少網友也挺家樂福表示「吉他」、「丁怡銘第二」、「造謠抹黑」，眾多罵聲讓王浩宇聲量位於第19名，共有10070筆討論。

▲ 王浩宇稱家樂福有瘦肉精，爆出萬筆聲量。

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