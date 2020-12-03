快訊

影／台中繼光街商圈火警 知名餅店「一福堂」烈焰竄天

田徑／美國體壇名將強生過世 昔與楊傳廣經典對決傳世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊豬亂鬥聲量洗牌！質詢舌戰、內臟肉搏上演　政治人物誰衝最高？

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source :蔣萬安

文／羅文芳

隨著2020年進入尾聲，政府將於元旦開放萊豬進口，再次引爆政治圈話題，不只立法院上演「內臟肉搏戰」，立委質詢舌戰也火花四射，讓《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物的週聲量排行榜（2020/11/25~2020/12/01）再次洗牌。

唇槍舌戰組：蔣萬安質詢砲火猛轟可恥　蘇貞昌遭「信功肉品」打臉

1日藍委蔣萬安立院質詢時，與行政院長蘇貞昌因豬農議題互戰，蔣提出有屏東豬農對政策有疑慮，遭蘇反嗆「屏東豬農我非常熟，他們都支持我們」更直接點出「信功豬肉」，隨後馬上遭業者打臉，強調決不進口萊豬，對此蘇貞昌則回應所謂支持，是指商家對政府對抗非洲豬瘟、口蹄疫的肯定，再次引起熱議。

蘇貞昌一週內因被丟豬內臟杯葛，又遭豬農業者打臉，引起9萬多筆討論，位居政治人物聲量排行第2名，蔣萬安則因質詢衝高話題，位居第13名，一週逾1.3萬筆聲量。

▲ 蔣萬安質詢蘇貞昌，扯出「信功豬農」發聲明不支持萊豬，雙方聲量衝高。

Image Source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物排行（2020/11/25~2020/12/01）

內臟肉搏組：3Q被林為洲鎖喉飆罵雜碎　連勝文批「黑道」心疼顏寬恒

國會在萊豬議會前，基進黨立委陳柏惟曾放話「1打35藍委」，接著27日立院上演內臟杯葛戰，陳被多名藍營立委爆發肢體衝突，更遭林為洲鎖喉攻擊，事後陳柏惟更大嗆「下次要挑戰36個！」被媒體問及當天勒脖狀況，他則大酸「我對『雜碎』的名字沒有什麼記憶」，不斷對外放話的陳柏惟一週激出5萬筆聲量，排名第4名，林為洲則在臉書回擊對方唬爛、污辱台派，聲量近2 萬筆，排名第10。

▲ 陳柏惟被林為洲勒脖後仍不斷放話，暗酸對方雜碎，更揚言下次挑戰35位立委，衝出高聲量。

Image Source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物排行（2020/11/25~2020/12/01）

選戰暖身組：議員羅智強表態參選2022北市長　罷免綠委吳思瑤炒高聲量

雖然藍營反萊豬主戰場在立法院，但北市議員羅智強也沒閒著，不怕跟呼聲高的蔣萬安競爭2022，繼表明要參戰下屆台北市長選舉後，羅智強在這波萊豬議題也抓緊機會猛攻，直接槓上綠委吳思瑤，大嗆對方是挺萊豬是背叛台北市民，成立罷免吳思瑤網路總部，號招支持者「別讓三立看衰反萊豬民意」，炒高自己聲量17541筆，位居政治人物第11名，吳思瑤即使僅表態「不予置評」，也被罵出12482筆，登上第15 名。

▲國民黨議員羅智強在萊豬議題上，發起罷免吳思瑤炒高聲量。

Image Source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物排行（2020/11/25~2020/12/01）

立院場外組：王浩宇抹黑家樂福？罷王團體報警　鄉民挺業者喊吿

萊豬除了在立法院交戰，桃園市議員王浩宇也參戰，他指稱美國牛都有瘦肉精更點名「家樂福」，引起業者急忙在官網澄清，一切按照官方程序未檢出萊克多巴胺。這讓有罷免案在身，又有「批踢踢佛地魔」封號的王浩宇再吸引仇恨值，事後罷王（罷免王浩宇）團體也馬上到警局報案，以違反食安法及社維法名義檢舉，不少網友也挺家樂福表示「吉他」、「丁怡銘第二」、「造謠抹黑」，眾多罵聲讓王浩宇聲量位於第19名，共有10070筆討論。

▲ 王浩宇稱家樂福有瘦肉精，爆出萬筆聲量。

Image Source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物排行（2020/11/25~2020/12/01）

【延伸閱讀】

臺東醫療新篇章／等不到救命船靠岸　綠島人的椎心之痛

議員雙姝夾擊！高嘉瑜單日聲量再破新高　游淑慧、王欣儀殺進前20

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】

台灣版 https://t.me/dailyviewtw

香港版 https://t.me/dailyviewhk

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

 臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

 論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

  新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！


美豬 美牛

延伸閱讀

影／蘇貞昌遭信功打臉 蔣萬安批公然在國會說謊

陳柏惟嗆林為洲雜碎 孫大千酸：連雜碎都比不上的廢才

影／嗆「林為洲是誰？」 陳柏惟：對雜碎沒記憶

顏寬恒嗆「藍立委都打死又如何？」 陳柏惟勸顏：快換別家

相關新聞

民間幫政府解套？ 全國豬肉進口業者將宣示不進萊豬

萊克多巴胺豬肉明年將進口台灣，引發爭議，全國80多家豬肉進口業者將在今天下午2時30分在台北天成飯店做出兩大宣示，第一是...

影／反萊豬遭查水表？ 信功出面說明不希望被政治化

位於屏東的信功公司發聲明駁斥行政院長蘇貞昌稱「很支持」萊豬說法，「剛好」遇上屏東縣府上門進行消防安檢，信功業務部經理楊旻...

影／國民黨團批蘇揆被打臉縣長來圍事　是台灣最大黑幫

國民黨立院黨團上午舉行記者會，針對屏東縣消防局昨天二度到信功檢查消防設施，相對於上次屏東餿水油事件檢舉五次無人理會，最後...

信功打臉蘇貞昌立遭查廠？ 藍黨團：順蘇者昌、逆蘇者查

行政院長蘇貞昌前天答詢自爆，國民黨中常委楊博仁經營的信功肉品公司也支持政府萊豬政策，遭發聲明打臉，屏東縣消防局昨天隨即以...

盧秀燕拒萊豬明年抽驗7千件 台中要公布標產地、檢驗值

中央預計明年元旦起開放含萊克多巴胺豬肉及擴大牛肉進口，引發民眾及業者憂慮，台中市長盧秀燕昨天傍晚再次召開跨局處會議，強力...

香腸腸衣若進口 陳時中：標示產地不成問題

針對包香腸的「腸衣」若為進口，衛福部怎麼查？衛福部長陳時中對此表示，最近走訪各市場，香腸腸衣也都有標示產地。

信功二度遭消防檢查 陳玉珍諷順我者昌、逆我者「查」

立法院內政委員會今天審查「反族群歧視法草案」，國民黨立委陳玉珍針對屏東縣消防局昨天二度到信功檢查消防設施，諷刺屏東縣政府...

一日兩度消防安檢信功 內政部：尊重地方自治事項

萊豬風波延燒，信功發聲明打臉行政院長蘇貞昌之後，消防單位昨天就曾登門關切，引發查水表質疑。內政部次長陳宗彥今天在立法院內...

影／信功遭縣府查水表？潘孟安：有人刻意帶風向球

屏東縣議會今總質詢，民進黨縣議員陳明達今問潘孟安關於出席信功外銷封櫃儀式等問題時，潘孟安說，消防人員原本排定的消防檢查，...

萊豬亂鬥聲量洗牌！質詢舌戰、內臟肉搏上演　政治人物誰衝最高？

隨著2020年進入尾聲，政府將於元旦開放萊豬進口，再次引爆政治圈話題，不只立法院上演「內臟肉搏戰」，立委質詢舌戰也火花四射，讓《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物的週聲量排行榜（2020/11/25~2020/12/01）再次洗牌。

香腸「腸衣」標不標產地？ 陳時中考察市場：有標

萊豬即將於明年元旦開放進口，但在國產豬標章上面，只要「主原料」為國產豬就可申請，也就是店家香腸使用國產豬，但包香腸的「腸...

蔣萬安批萊豬報告僅4頁遭鄭運鵬嗆 孫大千：執政者傲慢

萊豬不到30天就要進口，國民黨立委蔣萬安批評農委會的產業衝擊評估報告竟只有4頁。民進黨團幹事長鄭運鵬反批蔣說法廉價，就算...

熱門新聞

獨╱信功打臉蘇貞昌馬上被查水表？屏東消防局登門關切

中天自焚翁36%三度燒傷不喊痛 醫：這真的蠻奇怪的

獨／影片曝光！屏東縣消防局一日兩度到信功安檢

老翁赴中天電視自焚急救 交紅包指名給主播戴立綱

蘇貞昌抹黑信功挺萊豬 江啟臣：正看出丁怡銘師承何人

打臉蘇貞昌不怕查水表？ 信功董事長：盼政府不要有小動作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。