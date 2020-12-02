影／信功遭登門關切 屏東縣府：政治髒水不要潑到無辜公務員

行政院長蘇貞昌昨在立院答詢國民黨立委蔣萬安萊豬問題時，蘇貞昌扯屏東信功肉品「很支持」，信功發聲明駁斥，未料今下午屏東縣消防局到信功執行消防安檢「登門關切」，對此屏東縣府發言人鄞鳳蘭怒說「不要將政治髒水潑到無辜公務員、辛苦的消防人員不服務政治」。

屏東縣政府今傍晚開記者會澄清說明，針對外界質疑，由國際暨傳播事務處長、發言人鄞鳳蘭說明，消防局長許美雪、勞動處長黃鼎倫與衛生局長施丞貴列席。

鄞鳳蘭說，不要把台北政治事件挪到屏東縣府公務人員例行工作，「不要把正常的消防安全檢查做政治操作，辛苦的消防人員不服務政治」。

鄞鳳蘭說， 信功公司是列管的非甲類以外的工作場所，依規定兩年內必須辦理消防安全檢查一次，上一次檢查日期是2018年11月20號，已滿兩年，本來就應該進行例行檢查；信功委託的消防設備公司在今年11月27日主動提出例行檢修申報，消防局同仁發現有缺失，依規定須前往現場檢查，設備公司非常了解規定。

消防局長許美雪說，同仁今下午到信功安檢後，列出有6項缺失要改善，一個月的改善期限，若一個月內沒有改善，可以展延。鄞鳳蘭說，信功在兩年前，2018年11月20日消防安檢中，一樣有發現缺失，當時通知改善，沒有辦法即時改善，也有展延，最後通過檢查在2019年2月27日。

鄞鳳蘭強調，「這是消防安全例行檢查，每個人都重視消防安全，不能因為政治，就不做消防安全檢查，就把人民生命財產置身事外，屏東縣府依法要做這些事情，公務人員不服務政治」。

鄞鳳蘭說，今早上9點45分，縣府1999接獲一通民眾檢舉電話，針對信功的消防安檢、勞動條件表示有不合規定之處。消防局因此通知信功委託俞祐消防設備公司，對方表示，今下午有空，約定前往做例行的消防安檢；至於勞動條件不合規定之處，勞動處錄案了解，今下午未打電話到信功。