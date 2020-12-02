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行政院：蘇貞昌沒指業者挺萊豬 國民黨不要「以訛傳訛」
行政院今天指出，昨天行政院秘書長李孟諺之新聞稿已經明白表示，行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲於答詢中，皆為表示政府針對豬農產業衝擊已做好準備，豬農也對於政府輔導肉品出口政策表示支持等議題之回應，並非指涉業者支持萊豬進口。
行政院表示，屏東當天豬肉封櫃活動行程的主要內涵也是如此，在場包括縣市長、立委與業者，都為政府能補助冷鏈設施而表達歡迎；而相關內容已於新聞稿中完整說明，並有立院錄影為證，希望國民黨不要再以錯誤脈絡導出資訊，繼續以訛傳訛。
行政院說，政府因為防範非洲豬瘟有成，口蹄疫又成功拔針，台灣豬已經邁向出口世界的第一步，加上政府編了百億預算來幫忙豬農改善軟硬體，相信養豬產業對政府整體布局會有信心。政府也會持續和豬農一起努力，把台灣豬銷往國際。
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