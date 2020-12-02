快訊

重看《大佛普拉斯》 這點比謀財害命更齷齪

信功實業遭屏東縣府「登門關切」員工：時間點很巧合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院：蘇貞昌沒指業者挺萊豬 國民黨不要「以訛傳訛」

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院澄清蘇貞昌未說業者挺萊豬政策。圖／行政院提供
行政院澄清蘇貞昌未說業者挺萊豬政策。圖／行政院提供

行政院今天指出，昨天行政院秘書長李孟諺之新聞稿已經明白表示，行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲於答詢中，皆為表示政府針對豬農產業衝擊已做好準備，豬農也對於政府輔導肉品出口政策表示支持等議題之回應，並非指涉業者支持萊豬進口。

行政院表示，屏東當天豬肉封櫃活動行程的主要內涵也是如此，在場包括縣市長、立委與業者，都為政府能補助冷鏈設施而表達歡迎；而相關內容已於新聞稿中完整說明，並有立院錄影為證，希望國民黨不要再以錯誤脈絡導出資訊，繼續以訛傳訛。

行政院說，政府因為防範非洲豬瘟有成，口蹄疫又成功拔針，台灣豬已經邁向出口世界的第一步，加上政府編了百億預算來幫忙豬農改善軟硬體，相信養豬產業對政府整體布局會有信心。政府也會持續和豬農一起努力，把台灣豬銷往國際。

美豬 美牛 蘇貞昌

延伸閱讀

王世堅提醒蘇貞昌 「不要贏了質詢、輸了民心」

信功打臉蘇貞昌...消防局「登門關切」 屏東縣府：沒針對性

還原現場！蘇貞昌點名信功「很支持」萊豬 當時參訪這樣說

打臉蘇貞昌不怕查水表？ 信功董事長：盼政府不要有小動作

相關新聞

信功實業遭屏東縣府「登門關切」員工：時間點很巧合

行政院長蘇貞昌昨在立法院答覆國民黨立委蔣萬安質詢有關萊豬問題時提及屏東信功肉品「很支持」，昨晚間信功發聲明駁斥，未料今天...

王世堅提醒蘇貞昌 「不要贏了質詢、輸了民心」

行政院蘇貞昌昨立院回答萊豬相關議題時，指稱肉品公司「信功實業」很支持政府政策，卻遭信攻打臉堅決不使用萊豬。北市議員王世堅...

信功打臉蘇貞昌...消防局「登門關切」 屏東縣府：沒針對性

行政院長蘇貞昌昨在立法院答覆國民黨立委蔣萬安質詢有關萊豬時提及，屏東信功肉品「很支持」，晚間遭信功發聲明駁斥。國民黨中常...

獨╱信功打臉蘇貞昌馬上被查水表？屏東消防局登門關切

行政院長蘇貞昌昨天在立法院答覆國民黨立委蔣萬安質詢有關萊豬時提及，屏東信功肉品「很支持」，晚間遭信功發聲明駁斥。國民黨中...

信功打臉蘇貞昌不只被查水表 藍中常委透露有3大風險

國民黨中常會下午與昨天被行政院長蘇貞昌誣指支持萊豬的信功肉品董事長、國民黨中常委楊博仁視訊。會中國民黨中常委沈慶光提出信...

藍：蔡總統為挺蘇貞昌傷害豬農 成製造假消息共犯結構

針對蔡英文總統今天在中常會前受訪力挺行政院長蘇貞昌，國民黨表示，蔡總統不辨是非，為牽扯屏東肉品廠商支持萊豬而被打臉蘇貞昌...

行政院：蘇貞昌沒指業者挺萊豬 國民黨不要「以訛傳訛」

行政院今天指出，昨天行政院秘書長李孟諺之新聞稿已經明白表示，行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲於答詢中，皆為表示政府針對豬...

雲林議會三讀通過修正食安條例 檢出瘦肉精最重罰2億

雲林縣議會定期會延長會今天三讀通過「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」第12條修正案，要求未來雲林縣境內豬肉肉品、可食部位...

萊豬開放在即 豬肉攤販嘆：生意減少3分之1

台灣明年1月1日起將開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，民眾擔心會吃到萊豬。台北市成功市場就有不少豬肉攤商，其中鄧姓豬肉販就說...

遭誣指挺萊豬 信功董事長指蘇沒道歉、「暫時」不考慮法律行動

國民黨中常會下午與昨天被行政院長蘇貞昌誣指支持萊豬的信功肉品董事長、國民黨中常委楊博仁視訊。會中，國民黨中常委李傅中武詢...

蘇貞昌稱豬農挺萊豬遭打臉 農委會：無涉特定業者萊豬立場

立委蔣萬安昨質詢萊豬議題，行政院長蘇貞昌稱屏東信功豬肉很支持政府政策，結果遭信功發出聲明澄清，指蘇貞昌到訪時全程未提萊豬...

影／還原現場！蘇貞昌點名信功「很支持」萊豬 當時參訪這樣說

行政院長蘇貞昌昨在立法院答覆國民黨立委蔣萬安質詢有關萊豬時提及，屏東信功肉品「很支持」，晚間遭信功發聲明駁斥，信功實業董...

熱門新聞

獨╱信功打臉蘇貞昌馬上被查水表？屏東消防局登門關切

獨／丁怡銘萊牛肉麵翻版！ 藍公布信功未挺萊豬影片打臉蘇貞昌

信功反萊豬打臉蘇貞昌 政院撇清：非指涉豬農支持

陳柏惟嗆林為洲雜碎 孫大千酸：連雜碎都比不上的廢才

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

打臉蘇貞昌不怕查水表？ 信功董事長：盼政府不要有小動作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。