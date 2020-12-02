蘇貞昌抹黑信功挺萊豬 江啟臣：正看出丁怡銘師承何人

國民黨主席江啟臣今在中常會表示，行政院長蘇貞昌謊稱國民黨中常委楊博仁所經營的信功肉品支持民進黨的萊豬進口政策，原來行政院長可以在國會殿堂空口白話，肆無忌憚的傳播假訊息，「正看得出丁怡銘師承何人」，更顯示拿民間商家作為錯誤政策祭旗，已是民進黨一慣的心態跟做法。

江啟臣說，立法院院會的質詢正是最好的驗證。面對黨內立委蔣萬安、林奕華等黨籍立委準備充分的強力質詢，蘇貞昌還有行政院的閣員毫無溝通意願，反質詢、汙衊、刻意激怒質詢委員的狀況不斷，不願意嚴肅面對萊豬進口對食安及產業的衝擊。他強調，民進黨面對質詢的輕浮心態才是民主鬧劇，更是執政傲慢的鐵證。

此外，江啟臣表示，再過不到一個月，危害人民健康的瘦肉精豬肉即將叩關，中央畜產會為了配合萊豬進口，倉促推動「台灣豬」標章，直到昨日標章頒予儀式，農委會都說不清楚標章規範。他質疑，領有台灣豬標章的商品，到底是主要原料為國產豬就可以申請？或是需要百分百使用國產豬才能申請？對於生產廠商以及消費者而言都是天差地遠。

江呼籲農委會應該明確說明，否則萊豬開放後，更難杜絕魚目混珠的可能性。根據中央畜產會統計，截至目前為止有5800多家業者申請，即便預估到年底大約可達1.5萬件，也只有全體具有申請資格業者的一成二左右，比率相當低，是否能夠達到實質管制，同樣令人質疑。

江啟臣強調，無力管理就不該開放進口，這就是國民黨的清楚立場。從校園團膳規範不願意強制入法、不願意新增萊劑肉品稅號、不願意強制標示使用萊劑肉品，到台灣豬標章倉促雜亂，民進黨一再顯示，行政單位不但無心更無力加強含瘦肉精的豬肉管理措施。

江啟臣說，這樣的行政怠惰與無能，就是提高人民食用萊豬的風險，更是凸顯民進黨只想著開放，卻沒想清楚管理的本末倒置。他強調，在缺乏配套管理措施前，以各種方式持續阻擋萊豬進口，就是在野黨的義務。