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打臉蘇貞昌不怕查水表？ 信功董事長：盼政府不要有小動作

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
行政院長蘇貞昌（圖）昨天在立法院備詢時與立委蔣萬安因進口萊豬議題舌戰，舉肉品公司「信功實業」支持政府，打臉蔣稱有豬農反對卻不敢具名。信功實業晚間卻發聲明，表態「堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品」，等同被打臉。蘇貞昌上午參觀資訊展表示是指業者支持政府這樣做，並不是指哪一家公司支持含萊克多巴胺的肉品進口，不要誤會。記者蘇健忠／攝影
行政院長蘇貞昌（圖）昨天在立法院備詢時與立委蔣萬安因進口萊豬議題舌戰，舉肉品公司「信功實業」支持政府，打臉蔣稱有豬農反對卻不敢具名。信功實業晚間卻發聲明，表態「堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品」，等同被打臉。蘇貞昌上午參觀資訊展表示是指業者支持政府這樣做，並不是指哪一家公司支持含萊克多巴胺的肉品進口，不要誤會。記者蘇健忠／攝影

行政院長蘇貞昌昨天在立法院答覆國民黨立委蔣萬安質詢有關萊豬時提及，屏東信功肉品「很支持」，晚間遭信功發聲明駁斥。國民黨中常會下午與信功董事長、國民黨中常委楊博仁視訊，楊公開強調，「我非常反對萊豬進口，不可能贊同去買萊豬作為信功的原料」；對於是否怕被政府查水表，他表示希望不要有這些小動作，相信應該是不會。

楊博仁表示，今天蘇貞昌來參觀他的工廠，如果沒有政治色彩就是好事，但有政治色彩，好事就會變奇怪的事情出來了，「在萊豬的尖銳問題上，作為國民黨黨員，本來就有維護黨的責任與義務，我本人非常反對萊豬的進口！」

楊強調，他的公司這麼多年來為了杜絕藥物殘留不遺餘力，而且他們是日本認證的工廠，隨時可能被抽測任何用劑的殘留量，所以工廠都戰戰兢兢，不買不做（萊豬）就可以輕易的排除，「我們怎麼可能贊同去用去買萊豬做我們的原料呢？當然是不太可能的！」

國民黨中常委、立委李德維現場詢問楊博仁，是否會害怕被民進黨政府查水表？楊博仁說，「希望他們不要有這些小動作，社會大眾也會看得很清楚，之後才會知道，我相信應該是不會」。一說完，江啟臣和現場黨務主管及中常委突然一陣冷笑。國民黨團總召林為洲則附和說，「如果有，我們立法院黨團會幫你」。

國民黨中常委楊博仁透過視訊表示，「我非常反對萊豬進口，不可能贊同去買萊豬作為信功的原料」。記者胡經周／攝影
國民黨中常委楊博仁透過視訊表示，「我非常反對萊豬進口，不可能贊同去買萊豬作為信功的原料」。記者胡經周／攝影

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