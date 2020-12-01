王浩宇PO文「家樂福賣瘦肉精牛肉」 業者發聲明駁斥

桃園市議員王浩宇日前在臉書po出一張家樂福的美國牛肉照片，並寫說「家樂福的穀飼美國無骨牛小排有特價，平均100克不到1000元，推薦給大家」，還說那是他個人認為美國牛肉最好吃的一塊，不料，他卻在文末標註「有瘦肉精」，該貼文一出立即引發不少民眾驚慌。

被點名的家樂福中壢店後來馬上在臉書po出好幾張SGS的食品檢驗報告，並發文澄清說「親愛的顧客您好，目前家樂福所上架的進口牛肉，抽檢結果皆屬於未檢出，並且符合法規合格商品，請民眾安心購買。」

家樂福總公司更在臉書發表重大聲明指出，牛肉進口皆依規定，且須經海關報驗程序合格始能進口，公司更採定期抽驗方式進行管控，近期抽檢結果瘦肉精均為未檢出，包括抽檢報告及商品檢驗報皆有放在網站上供民眾參考。此外，家樂福也表示，賣場另有提供澳洲牛肉、巴拉圭牛肉供民眾選擇。

令人感到詫異的是，王浩宇甚至在臉書po出不完整的，與家樂福公關的16秒對話錄音檔，對方明確表明「不想被捲進這件事情」，不過，王浩宇仍抨擊說，「事實就是，任何一個台灣販售美國牛的賣場，包含好市多、家樂福在內，就算能提出某次未檢出的證明，但都無法保證美牛能永遠未檢出或養殖過程中從未使用瘦肉精。」

王浩宇還表示，美國的養殖業已非常成熟，幾乎所有美國牛隻都會吃有添加萊克多巴胺的瘦肉精以增加肉量，農民為了增加圈養牛隻的換肉率，勢必要讓牠吃這些才能增加瘦肉，只是差別在於是否「安全用藥。」

然而，針對王浩宇砲火對準家樂福，家樂福雖然已提出了報告自清，但許多民眾氣憤難耐紛紛在臉書底下留言支持家樂福提告維護商譽，因為「這已經不是中壢的問題，傳出去是全台家樂福都會被波及到」；還有民眾痛批王浩宇根本是另一個詆毀牛肉麵店家的行政院前發言人丁怡銘，只會抹黑造謠。