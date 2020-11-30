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首張台灣豬標章明日貼出 陳吉仲：認產地就能避免萊豬

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（右）日前公布「台灣豬識別標章」。報系資料照片
農委會主委陳吉仲（右）日前公布「台灣豬識別標章」。報系資料照片

美國萊豬議題延燒，日前行政院確定明年1月1日起，所有含豬肉產品要標明產地，農委會主委陳吉仲今（30）日於立法院經濟委員會表示，明日（12月1日）將貼出首張「台灣豬」標示，預估今年底申請該標示的件數有機會達1萬5千件。陳吉仲指出，綜觀目前台灣將口豬肉來源國，只有美國豬肉有可能含萊克多巴胺，因此只要標示產地，民眾就可以清楚分辨、避免買到萊豬。

多位立委在立院經委會關切萊豬標示議題，陳吉仲指出，根據規定，未來包括餐飲店家、豬肉與豬肉加工製品，如貢丸、肉鬆等，只要含有豬肉，都要標示來源國或來源國比例。他說，現在台灣進口豬肉來自13個國家，其中歐盟9個國家都沒有使用萊劑，有藥證的只有加拿大、澳洲、紐西蘭和美國，而會有萊豬進口台灣的，只有美國，「所以標示來源國意義就很清楚」。立委陳亭妃也指出「看到來源國寫美國就不要買」，支持國產豬。

陳吉仲表示，12月1日「台灣豬」標章就將貼出第一張，自11月開放申請以來，已經有5千多件申請，預估年底前會有1萬5千件申請此標章。要標示台灣豬，除了衛福部標章之外，店家也可以自行標示，不過衛福部標章有四道防偽機制，包括要求有稅籍、商業登記，以及提供上游豬肉來源等，同時也登記序號，以利追蹤。

陳吉仲提到，豬雜碎的進口數量去年是2萬7千公噸、今年只剩1萬2千公噸，進口量減少的原因，正是因為明年開始要清楚標示原產地，因此「清楚標示是確保消費者安全，又讓產業界有競爭力最好的方式」。

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