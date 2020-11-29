丟豬內臟引爭議 藍委：黨團的主張

針對國民黨立委27日在國會議場大動作杯葛，丟豬腸、內臟引發爭議，有豬農對此表達不滿，被豬內臟波及的民進黨立委管碧玲也呼籲國民黨「敬天惜食」。國民黨立委曾銘宗、林思銘29日接受本報專訪則強調，丟豬內臟是黨團所提議，目的是凸顯進口萊豬政策的荒謬性，為民眾食安健康把關。

國民黨上週五在國會丟豬內臟抗議的畫面登上外媒，英國廣播公司（BBC）以「台灣立委因美豬進口議題爭吵，豬內臟亂飛」為題報導提到，台灣立法院爆發衝突並不罕見。民進黨立委管碧玲在混亂中也被豬內臟波及，她說，「豬農協會出來抗議，他們擔心國民黨這樣做，會影響人們不敢吃豬內臟。」呼籲國民黨尊重「敬天惜食」的文化。

凸顯政府枉顧食安

「國民黨會『丟豬腸』，主要是黨團提議、眾委員們附議，目的就是要凸顯政府開放萊豬決策的不當！」曾銘宗指出，民調顯示有7成以上民眾反對萊豬進口，但民進黨堅持要讓萊豬進來，沒有跟民意達成共識；這次開放進口除了豬肉還有豬腎豬內臟，國民黨要求一定要零檢出，因為豬內臟殘留萊劑是最多的，還有很多安全疑慮。

至於未來應該不會再用類似手段杯葛？林思銘強調，之後會用正常的質詢攻防，來問倒行政院長蘇貞昌，回歸到國會質詢的流程，「畢竟他已經施政報告過了。」包括萊豬標示，萊牛的內臟會否擴大進口？新增貨號及查廠等問題，會要求政府講清楚說明白，「很多民眾都支持我們為食安把關！」兩位藍委都這麼說。

政黨勿存報復心態

「政黨如果不能放下鬥爭心態來面對進步的競爭關係，就會有點像冤冤相報。」鍾佳濱說，國民黨過去執政有包袱要面對，民進黨在二度執政後，也充分理解必須全面性關照國際關係，「當然國民黨會感覺你昨是今非，想扮演過去民進黨扮演過的角色，全力杯葛，目的是『讓你嘗嘗當年我們嘗過的苦果』。」

鍾佳濱指出，2、30年前台灣國會打架，曾被先進國家媒體訕笑，「但到今天還在打，更會被笑說還是沒進步。」200年前英國國會還曾拿劍跟槍決鬥，但那是過去的歷史了，英國人現在也不會在國會動粗，「因為民主政治在往前走、在進步。」如果現在還在大打混仗，丟擲豬內臟，只會被認為是擺脫不開政黨私怨。

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