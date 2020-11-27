民進黨譴責國民黨 踐踏豬農、浪費食物的最負面示範

針對國民黨立委上午在立法院議事攻防丟躑豬腸、豬心、豬肺等內臟，民進黨發表聲明強烈譴責國民黨，踐踏豬農心血，浪費食物最負面示範，「國民黨主席江啟臣的下水湯，紀錄下了國民黨問政荒誕的一天。」

民進黨表示，國民黨連續12次國會杯葛，不願理性問政，手法不斷秀下限，今天更在國會上丟躑豬腸、豬心、豬肺等內臟，就為了不讓蘇貞昌院長上台施政報告，浪費食物踐踏豬農心血，場面血腥又噁心。

民進黨指出，國民黨口口聲聲說要顧豬農，今天國民黨主席江啟臣帶頭做出這樣浪費食物，錯誤且負面的示範，踐踏豬農心血，更讓民眾感到憤怒。民進黨譴責國民黨這種沒有下限的行為，請還給國家一個理性問政的國會。

國民黨明明可以透過正常詢答的監督方式呈現，卻用浪費食材與豬農心血的方式來杯葛，不但無法就針對問題實質討論，更是扭曲民主的最壞示範。