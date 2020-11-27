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政院5措施管制萊豬進口風險 國民黨：5大騙局愚弄人民
蔡政府將開放含萊克多巴胺美豬進口惹議，行政院長蘇貞昌昨裁示，赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等萊豬進口5原則回應質疑。國民黨上午批評，政院5大措施是5大騙局，是以玩弄文字遊戲愚弄人民。
國民黨文傳會主委王育敏表示，行政院說要赴美查廠，卻又說已經進口美豬的舊廠的不用查，這就是在欺騙人民，不是真的幫人民把關；民眾盼新增是否含萊劑獨立貨號，但行政院新增貨號卻完全不是針對是否有含萊劑，也是欺騙。
至於逐批查驗，王育敏表示，我國目前邊境查驗人力短缺，政院的逐批查驗措施要不要增加稽查人力也沒有交代，能持續多久也不知道；而且元旦就要開放萊豬進口，就算新增人力能夠到位嗎？這也是欺騙。
此外，王育敏批評，政院說未來要清楚萊豬標示，但結果也是只標產地，不標是否含萊劑，對民眾想清楚分辨來講也毫無意義；至於政院稱要嚴格稽查，但事實上是只要源頭開放，查都查不完，管都管不了，政院也一樣是欺騙。
國民黨批評，蔡英文總統一意孤行，蠻橫開放萊豬進口，不願與人民溝通，也不敢與在野黨辯論，更不把高達七成反萊豬的民意放在眼裏；如今行政院提出所謂的5項措施，也充滿愚民文字遊戲，形同趕鴨子上架的倉促提出，更顯政府無能。
國民黨呼籲，蔡政府應迷途知返、懸崖勒馬，為了全體國人的健康，停止萊豬進口的錯誤政策。
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