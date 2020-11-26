進口豬肉標產地 侯友宜：應標是否有萊劑

萊豬進口爭議不斷，行政院長蘇貞昌今在院會中裁示萊豬進口5原則，包含赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查。新北市長侯友宜受訪指出，應該標示是否含有萊克多巴胺才是最重要的，否則有標示、沒標示大家都還是模糊不清。

蘇貞昌在臉書分享萊豬進口5原則，其中「標示跟著肉品走」部分，會提供豬肉標示貼紙，包含使用台灣豬，以及美國豬、加拿大豬、澳洲豬、紐西蘭豬等貼紙，從源頭進口商到肉品工廠，一路到店頭、攤商。

侯友宜受訪指出，蔡英文總統說過既然要進口，管理上一定要標示清楚，讓民眾可以選擇吃跟不吃，蔡英文說了行政院就要做到，但今天公布5個管制流程，還是有很多重點並沒有講清楚。

侯友宜表示，報告中分別標上美豬、加拿大豬等產地，但民眾反對的不是美豬、加拿大豬，而是反對萊豬，所以標示是否含有萊克多巴胺才是最重要的，否則民眾還是會問，進口的是不是萊豬。

侯友宜說，查廠部分希望新、舊廠都要查，尤其貨號標示要講清楚，沒有貨號就不知是否為萊豬，且報告中沒有提到，下游加工廠有些有登記、有些沒登記，該如何處理，很多工廠引用豬肉是混雜、散裝，如何標示也沒說清楚。

侯友宜表示，蔡英文自己說要讓民眾有選擇，但要清楚告訴民眾，上的肉圓、貢丸是否含有萊豬，必須讓民眾輕易辨識，而非僅標示豬肉產地，民眾只是擔心用到有瘦肉精的豬。