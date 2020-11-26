未加國際組織又進口萊豬 盧秀燕批：中央打什麼算盤？

台中市長盧秀燕今在質詢時，直指中央沒加入RCEP區域全面經濟夥伴協定，又被迫進口萊豬，是「賠了夫人又折兵」，她認為中央要替全國中小企業請命，並重視不能參加RCEP所帶來重創經濟隱憂，不能輕描淡寫也不能不理會。

台中市議員陳廷秀上午在議會質詢，批台灣無法加入CPEPP、RCEP等國際協定，是中央政府將帥無能，累死企業界，請問盧市府如何因應？

盧秀燕表示，國人與企業界都以為讓美國含瘦肉精豬肉進口，會換取美方支持台灣參加國際經貿組織承諾，結果竟兩頭落空，現無法參加國際組織，又得讓豬進口危害國人健康。

她指原本國內有派理論，指支持萊豬進口，可拼經濟、增加出口並減免闗稅，也許犧牲一點健康值得，結果目前兩頭落空，她批「不不知中央政府在打什麼算盤？」