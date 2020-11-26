聽新聞
test
0:00 / 0:00
未加國際組織又進口萊豬 盧秀燕批：中央打什麼算盤？
台中市長盧秀燕今在質詢時，直指中央沒加入RCEP區域全面經濟夥伴協定，又被迫進口萊豬，是「賠了夫人又折兵」，她認為中央要替全國中小企業請命，並重視不能參加RCEP所帶來重創經濟隱憂，不能輕描淡寫也不能不理會。
台中市議員陳廷秀上午在議會質詢，批台灣無法加入CPEPP、RCEP等國際協定，是中央政府將帥無能，累死企業界，請問盧市府如何因應？
盧秀燕表示，國人與企業界都以為讓美國含瘦肉精豬肉進口，會換取美方支持台灣參加國際經貿組織承諾，結果竟兩頭落空，現無法參加國際組織，又得讓豬進口危害國人健康。
她指原本國內有派理論，指支持萊豬進口，可拼經濟、增加出口並減免闗稅，也許犧牲一點健康值得，結果目前兩頭落空，她批「不不知中央政府在打什麼算盤？」
她聽到很多中小企業界確很擔心，台灣仰賴出口，明、後年台灣經濟恐會重創，企業不賺錢、大環境景氣不佳，也會影響稅收，地方政府現也在「挫勒等」，要求中央政府拿出對策。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言