總統請院長辯萊豬 藍委：別找擋箭牌

「民進黨負責人是總統蔡英文還是行政院長蘇貞昌？請她挑一個承認。」針對行政院蘇貞昌24日說「要辯論直接在立法院接受質詢就可以。」國民黨立委陳以信25日接受本報訪問指出，依蔡總統當年要求ECFA辯論的標準，她應該親自上電視與國民黨主席江啟臣辯論，而非拿閣揆當擋箭牌。

引用ECFA蔡辯論標準

「依照當年蔡總統要求ECFA辯論的標準，還要拿蘇院長當萊豬辯論邀請的擋箭牌嗎？」陳以信指出，10年前馬英九政府推動ECFA時，蔡英文擔任民進黨主席，她當時說朝野領袖「終須一辯」，他強調，「我破天荒第一次幫民進黨貼出當年新聞稿，提醒蔡總統別失憶，想想當年自己說過的話。」

陳以信引用2010年新聞稿：「針對媒體關心『雙英辯論』一事，民進黨主席蔡英文回應說，『ECFA確已成為社會討論的重大議題，做為負責任的政黨，朝野兩黨負責人終須進行一場辯論』。」陳以信點出關鍵字：「重大議題」、「負責任的政黨」、「兩黨負責人」，並用同樣標準回頭檢視蔡。

請蔡承認哪裡不同

陳以信質疑，「請問蔡總統是認為進口萊劑美豬不是社會重大議題嗎？還是認為民進黨不再是一個負責任的政黨呢？還是她自認民進黨實際負責人已是蘇貞昌，所以用不著她出馬呢？蔡總統就按您自己說的3個標準，挑一個承認吧！」

陳以信強調，難道關乎國人食安疑慮的萊豬進口，還不能算是重大議題嗎？蔡總統自己不親上火線辯論，卻讓蘇院長出面放話，「這到底是蔡總統拿蘇院長當擋箭牌？還是蔡總統其實不是民進黨的實權負責人？」他呼籲，蔡總統應該接受辯論，說明自己的立場。

立院詢答不是辯論

而針對24日蘇貞昌曾表示，「立法院的詢答就是最好的辯論，另外搭台，其實人民並不樂見，也是本末倒置。」國民黨主席江啟臣回應時諷蘇「不要那麼急著取代蔡英文總統，他是院長，不是總統，備詢也不是辯論。」江希望蔡總統能接受辯論，若接受，表示她願意正視民意。

國民黨文傳會副主委黃子哲也質疑，2010年總統馬英九和蔡英文曾針對ECFA進行公開辯論，而如今蔡英文不回應國民黨主席江啟臣的辯論要求，把責任推給蘇貞昌，但蔡英文過去都要求和馬英九辯論，「怎麼昨是今非、兩套標準？」要求蔡政府儘快接受查廠及公開辯論要求。

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