萊豬爭議將持續？ 專家分析朝野互動

22日秋鬥遊行剛結束，萊豬議題是否會再升高，學者有不同分析。師大政研所教授曲兆祥表示，萊豬議題後續是否升高完全看執政黨與在野黨間的互動。彰師大副教授劉兆隆認為，萊豬議題會持續延燒，且會影響2022年的地方政府選舉及農曆年後內閣改組。兩岸政策協會秘書長王智盛及台灣安全促進會會長陳茂雄則認為，萊豬議題上升的空間有限。

執政在野互動會影響

「萊豬議題已從食安議題提升為政治議題，後續是否升高完全看執政黨與在野黨間的互動。」曲兆祥表示，站在在野黨的立場，鬥爭程度提升越高，政治利益越大；反之，冷處理對執政黨較有利。曲兆祥說，萊豬明年1月1日開放進口，在時間緊迫壓力下，衝突有升高趨勢，這時看執政者有無讓步、轉圜的空間，若執政黨面對在野黨施壓採全面抵制、不做任何讓步，衝突勢必會上升。

「民進黨會有什麼反應，要看後續一兩天的發酵。」曲兆祥表示，秋鬥遊行22日剛結束，而執政黨一定希望冷處理，會觀察遊行之後，是否對遊行支持方更加有利，若民眾對遊行支持方更加支持，執政黨應會做出反應。

影響民進黨地方選舉

東華大學民族事務與發展系教授施正鋒表示，前一陣子因為有習五條和反送中，所以把很多民眾對民進黨的不滿抵銷，現在美國大選已經選完，基本盤對政府的不滿都會出來，其中萊豬議題應該反彈最大，議題會持續延燒，加上中天撤照，都會反映在民調上，也會影響之後的九合一選舉。

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆認為，萊豬議題會持續升高，且涉及到地方政府跟中央政府不同調及地方政府選舉問題，民進黨籍縣市長面臨在2022年地方選舉前必須直接表態，因此他們可能被迫採取跟中央不一樣的調性來面對選情；影響到農曆年後內閣改組，若議題再升高，包括農委會、內政部等會有改組壓力，閣揆也可能換人。

議題上升空間有限

「國民黨會繼續打萊豬議題，不會放任它冷卻，但未必傷到民進黨。」台灣安全促進會會長陳茂雄指出，國民黨如果沒有能力切割中國共產黨，仍不會被主流民意接受；民調顯示，蘇貞昌因萊豬議題施政滿意度下跌，但對蔡英文幾乎沒有影響。陳茂雄強調，台灣主流民意反共，加上最近中共打壓台灣，所以就算討厭民進黨，目前也還是支持民進黨。

「萊豬議題上升空間有限。」兩岸政策協會秘書長王智盛則表示，從遊行動員規模來看，儘管民眾有疑慮，但不是百分之百反對，願意給政府嘗試開放的機會，因此議題應該不會再升高，出現更強力抗議遊行的空間有限，但他也強調，政府對萊豬議題不能因此鬆懈，應傾聽人民的聲音。

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