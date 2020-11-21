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堅拒萊豬連署踴躍！ 消基會：明天帶13萬民意上街

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
消基會日前舉行「面對萊豬壓境 台灣消費者，可以有更好的選擇！」記者會，消基會董事長黃怡騰（左二）出席。消基會表示，預估明天能集結成千上萬民眾上街遊行。 報系資料照／記者龔盈全攝影
消基會日前舉行「面對萊豬壓境 台灣消費者，可以有更好的選擇！」記者會，消基會董事長黃怡騰（左二）出席。消基會表示，預估明天能集結成千上萬民眾上街遊行。 報系資料照／記者龔盈全攝影

消基會今指出，截至今天下午1時，參與消基會官網連署「拒絕萊豬」人數已破13萬，預期明天1122秋鬥遊行開始時可望接近15萬人次，消基會說，這是台灣少數在1個月短時間內展現強烈民意的活動，消基會明天將帶著民意上街頭反萊豬，盼政府以此訊號為惕，若置若罔聞，無意撤回行政命令，這股民眾力量不該在遊行後散去，呼籲民眾持續上網連署。

消基會表示，預估明天能集結成千上萬民眾上街遊行，表達強烈心聲，盼政府能夠頃聽廣大民眾以行動所表達的訊號，若政府仍然罔顧民意，置若罔聞，無意改變進口萊豬，消基會呼籲，強大的民眾力量不該在一天的遊行活動後散去，廣大消費者仍可透過消基會官網上網連署，讓反對萊豬的意見繼續發酵，讓政府知道民意不會退潮，必須及早改弦更張，向民意低頭，不讓萊豬進口。

消基會認為，鑒於萊豬標示制度不可能在短期間內完整施行，與其無法透過完備標示制度讓消費者享有「知情」和「選擇」的權益，未來勢必只有以「反萊豬進口台灣」的自我防衛策略，捍衛消費者健康。

由於先前傳出消基會遭政府關切，消基會強調，所有執行董事、志工、同仁們明天將與消費者站在一起，參加秋鬥遊行，這是一項「因志同而道合」的活動，消基會會一起和大家表達「反萊豬進口台灣」的強烈心聲，消基會團隊也會身穿消基會背心、手持「反萊豬百萬連署的QR-Code」標語進場，現場民眾可隨時參與連署，讓百萬連署活動早日達標。

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