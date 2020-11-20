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影／參加秋鬥雲林豬農被關心 警方：純關心安全並無他意
1122秋鬥大遊行本周日登場，雲林縣北港分局傳出有所長跑到參加遊行的人家中關切，讓部分豬農噤若寒蟬。雲林縣警局今晚發出澄清說明，指這名所長純粹只是關心，要一些老人家北上要注意安全不要走失，並無他意。
雲林縣前議員洪崑龍的兒子，也是口湖養豬生產合作社經理洪健鈞向媒體指出，他有報名參加秋鬥遊行，不料昨天接到警方關切電話，甚至警方還跑到家裡來「關心」；雖然警方表示只是擔心遊行要多注意安全，但在參加遊行前夕接到這樣的關心，難免讓人心生疑慮，不解警方是何用意。
雲林縣警察局向北港分局了解事情經過，並在今晚發出澄清說明指出，北港分局所轄的椬梧派出許姓所長，昨天下午是要去拜訪前縣議員洪崑龍，因洪崑龍人在台北，即用電話連繫。電話中提到其兒子洪建鈞也要參加遊行，因地方還有其他老一輩的人參加，所長才又打電話給洪建鈞，主要是為請洪多照顧隨行的長輩，叮嚀不要脫隊，注意安全，並無他意，也沒有要阻止參加遊行。
北港分局也表示，過去曾發生過老人家跟人北上遊行，不慎脫隊走失，許所長純粹只是前往關心並提醒多加注意安全，絕無任何其他用意。
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