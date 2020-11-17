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動物吃萊劑出現人吸毒反應？食藥署駁斥

中央社 / 台北17日電
食用豬腳示意圖。圖／Ingimage
食用豬腳示意圖。圖／Ingimage

有媒體報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）一項研究指出，由萊克多巴胺飼養的豬牛等動物會出現心臟組織收縮等吸食搖頭丸後的反應。食藥署今晚駁斥，強調美國FDA無此研究。

政府將於明年元旦開放含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬進口台灣，有媒體今天報導，美國動物法律辯護組織（ALDF）在一封給FDA的緊急請願書中，引用FDA對萊劑的研究，提到動物吃到萊劑後，會有吸食搖頭丸及甲基安非他命後的反應，包括心跳加快、心臟組織收縮、心血管疾病等。

衛生福利部食品藥物管理署今晚發布新聞稿駁斥，食品組副組長鄭維智接受記者訪問時說，根據食藥署查證，美國FDA並沒有該報導所稱的萊劑研究，強調該媒體內容是欠缺科學證據的臆測，不應再轉傳與散布，以免觸法遭罰，並造成社會恐慌。

鄭維智也指出，日前國內曾有謠言稱，食用含萊克多巴胺的豬肉會造成精神疾病，以及萊劑相當於低劑量搖頭丸、安非他命的作用，都是危言聳聽。

食藥署強調，對於有關食品安全的誇張不實言論，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「食品安全衛生管理法」，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

美豬 美牛

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