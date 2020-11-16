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調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員

萊豬議題 侯友宜和鄭文燦盼中央做好把關

中央社 / 新北16日電

新北市長侯友宜今天和桃園市長鄭文燦一起視察捷運三鶯線工程進度，兩人受訪時對萊豬議題表示，希望中央能做好把關工作，侯友宜更強調政府應消除民眾對食用萊豬的疑慮。

侯友宜今天下午和鄭文燦前往鶯歌區福德一路視察捷運三鶯線鶯桃福德站等工程，他們接受媒體聯訪時針對萊豬（含萊克多巴胺豬肉）議題表示，政府若要擴大進口萊豬，就一定要做好嚴格的把關。

侯友宜說，中央要不要到美國查廠及掌握出貨的統一編號，以及豬肉進口後的整個加工廠流程，管控的SOP標準作業流程要做到位，不然的話，就像他到小吃店消費，小吃店老闆就非常煩惱民眾的消費意願可能會大幅降低。

侯友宜表示，消費端的民眾很怕食用到萊豬，民眾對萊豬健康風險的疑慮沒有消失，所以，政府面對萊豬健康疑慮的消除及進口能不能嚴格把關，這才是關鍵點，中央應該趕快把SOP作業流程公布，地方政府一定會全力查察，保障國人健康。

鄭文燦表示，中央與地方在食安問題上必須要密切合作，才能確保食品安全及國民健康，目前做的源頭到消費全流程管理，希望中央在各制度環節都能做好把關工作。

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