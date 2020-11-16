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丁怡銘為牛肉麵風波辭職 侯友宜：下台也不能解決問題

聯合報 / 記者張睿廷吳亮賢／新北即時報導
侯友宜認為丁怡銘下台不能解決問題，中央對瘦肉精做好相關配套才是最重要的事。記者張睿廷／攝影
侯友宜認為丁怡銘下台不能解決問題，中央對瘦肉精做好相關配套才是最重要的事。記者張睿廷／攝影

行政院發言人丁怡銘因牛肉麵風波，請辭下台，新北市長侯友宜16日受訪時表示，丁怡銘下台不是重點，最重要的是中央應從此事件了解民眾有多重視瘦肉精對健康造成的影響，大家對瘦肉精相關政策怨聲載道，呼籲中央要為人民的健康把關。

侯友宜表示，丁怡銘下台與否在牛肉麵事件中其實沒那麼重要，現在應該關注的是民眾在這個事件中清楚表現出來對瘦肉精的疑慮仍在，大家都擔心吃到瘦肉精，這才是問題的關鍵。

侯友宜指出，一個發言人下台無法解決任何問題，中央到現在都沒做好相關SOP，從源頭管理到一系列加工標示、人員稽查等作法都沒有完整流程出來。

侯友宜說，地方政府當然會全力以赴，但民眾對能做到多少程度仍多有疑慮，許多小吃店業者、攤商都一直向他抱怨，時間僅剩下一個多月，希望中央能對瘦肉精問題負起責任。

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