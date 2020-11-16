反萊豬 台中藍軍22日上千人北上凱道發怒吼

台中市議會國民黨團議員齊聲反對明年初萊豬開放，今早開記者會，邀民眾11月22日週日一起北上凱道表達強烈怒吼，讓中央執政黨正視民意；目前已號召26輛以上遊覽車，數量還在增加中。

議會國民黨團書記長陳政顯、冉齡軒說，民進黨執政的中央政府未經立院審議，片面宣布進口含萊克多巴胺的豬肉，近2個月以來，至少有4個不同管道、不同立場、不同時點的民調顯示，6到7成以上國人反對萊豬進口，中央政府一意孤行，顯然與民意背道而馳。

議員認為進口萊豬是美國總統大選前，民進黨單方面對某總統候選人的「示好作為」，既然立院尚未通過相關決議，多數國人也堅持反對聲浪，政府應順勢思考向美國表明拒絕進口萊豬，不要把國人健康當賭注。

議員張瀞分、陳本添表示，全國百姓應覺醒，不要再逆來順受，現在大街小巷百姓都擔憂表示豬肉製品十二月過後就不要吃，會影響豬肉產業相關工作的人員。

張廖乃綸與羅永珍議員表示，目前看到的配套措施非常不完善，大多數國人對美豬政策不滿且反彈。黃建豪也說，民進黨說萊豬檢驗有國際標準，但不跟民眾說全球160個國家都禁用，蔡政府只敢說校園優先鼓勵使用國產豬肉、卻不敢立法懲罰使用萊豬的業者。