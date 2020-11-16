綠委批丁未分肉、牛 藍認應予法辦

針對行政院發言人丁怡銘對牛肉麵失言，引發輿論混戰，民進黨立委鍾佳濱15日受訪時說，其實丁的癥結在沒把「美牛」跟「含萊劑美牛肉」釐清，但零檢出不代表沒使用萊劑；國民黨立委陳以信則強調，丁怡銘用公帑請行政院小編做圖卡，已違反《行政中立法》，應被法辦並移送監察院。

媒體人蔡詩萍則在臉書重砲抨擊，原來擔任最高行政機關的發言人，可以因為政治任務是攻擊台北市長柯文哲，就算發言準確度完全死當也可以被原諒？還被蘇貞昌緩頰說是「歪樓波及民眾」，根本是幫派意識的老大罩小弟，倘若冠軍牛肉麵店店家，不是及時提出零檢出的證據，丁怡銘發言人還肯認錯嗎？他不會硬拗嗎？

錯在沒分清肉、牛

「『不准驗出』跟『禁用』萊劑哪個比較寬鬆？當然是『不准驗出』嘛！」鍾佳濱表示，「禁用」標準比較嚴格，像屏東萬丹的紅豆使用巴拉刈，噴巴拉刈的紅豆接觸陽光後就不會有殘留，並且產生脫水反應，因為枯掉的紅豆比較容易採收；「那為何還要禁用呢？因為有人會誤食，甚至因為容易取得而拿來自殺。」

鍾佳濱指出，萊劑在24小時內就會代謝掉80%，通常在宰殺前要停藥，各縣市說要全面零檢出，但原本的法令是「國內禁用、國外在安全容許值內」，現在改成不得驗出，反而標準放寬了，變成國內飼養的豬肉沒有禁止使用萊劑，只要零檢出就好。所以牛肉麵店家說對一半，不含萊劑的牛肉，並不等於不曾使用萊劑。

「丁怡銘有沒有錯？有錯！因為他沒把是『美牛』或『美國牛肉』講清楚。」鍾佳濱指出，台灣多數進口牛肉來自美國，紐澳牛肉確實沒使用萊劑，但紐澳牛肉是吃草的，不像吃穀物的美牛油脂豐厚，「牛肉麵店家因有先送驗，當然可以說他們家的牛肉萊劑零檢出，但並不能因此就說牛肉不曾使用萊劑。」

陳以信籲法辦丁怡銘

「這不只是失言的問題而已，應該法辦丁怡銘！」陳以信認為，行政院發言人唆使政院小編製作圖卡，分給綠營網軍頭目散佈，這些用公帑做的事情卻不敢使用行政院名義，明顯違反《行政中立法》，也觸犯「公務員圖利罪」，主使者當然有直接的責任，「下台與否是丁怡銘的政治責任，在那之前要先追究他的法律責任！」

陳以信強調，行政院長蘇貞昌道歉也於事無補，他自己要先負督導不周的政治責任，並且應該把丁怡銘移送監察院；「國民黨一向要求『總統蔡英文報告、閣揆蘇貞昌為錯誤萊豬政策道歉、農委會主委陳吉仲下台』，但政府一概不理！」如今卻為了一碗牛肉麵道歉3次；「輕重不分，把在野黨跟人民當塑膠，冥頑不靈！」

鍾佳濱表示，身為行政院發言人沒把用語定義清楚，引來龐大的輿論批評，這點當然有錯，而行政院長蘇貞昌選擇跳出來扛砲火道歉，這是他個人的領導風格選擇，有些長官覺得下屬能做事就會幫一把，若覺得有可替代性則做法不同，「大家最終檢視的還是『你能不能把事情做好？』不管是對院長或發言人都一樣。」

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