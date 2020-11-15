辭了！丁怡銘為牛肉麵風波數度請辭 蘇貞昌慰留不成

行政院發言人丁怡銘近日陷入牛肉麵失言風波，在野黨緊咬不發，原先更要求其明日赴立法院專案報告。政院人士透露，丁怡銘已堅持向行政院長蘇貞昌請辭，蘇貞昌數度慰留不成後，今晚已勉予同意丁怡銘辭去職務，立即生效，明天起將由行政院秘書長李孟諺暫兼發言人職務。

政院人士表示，丁怡銘請辭並非因為蘇貞昌責罵，而是因為近日的牛肉麵風波，雖然已經獲得店家諒解，仍遭在野黨緊咬不放，只要一天在這位置上，就會成為蘇團隊的負擔，因此堅持請辭，也希望萊豬問題回歸理性討論，丁本人則會先休息一陣子。

【中央社／台北15日電】行政院發言人丁怡銘牛肉麵失言風波引發爭議，據了解，丁怡銘已向行政院長蘇貞昌請辭，蘇貞昌在慰留不成後，今天晚上已經勉予同意丁怡銘辭去職務。

知情人士透露，近日引起的牛肉麵爭議事件，丁怡銘雖在當天就獲得店家老闆的諒解，店家甚至還私下傳簡訊邀請丁怡銘在風波平息後，再至店裡品嚐美食麵點。隔天蘇貞昌還再次帶丁怡銘，前往店家表示歉意。

知情人士說，對於16日立院內政委員會要求丁怡銘進行專案報告一事，蘇貞昌認為，當事店家已經接受道歉，因此丁怡銘應該前往委員會報告並備詢，正面向立委及社會說清楚講明白。民進黨黨團幹部也表示，願意協助釐清爭議，避免爭議擴大。

不過，知情人士說，丁怡銘認為，這件爭議被在野黨刻意政治操作，甚至無限上綱打擊執政團隊，恐會影響政院施政。他不願意因為他個人所引起的爭議，造成整個執政團隊的困擾及負擔。因此，他向蘇貞昌表達願意請辭負責。

知情人士說，蘇貞昌與丁怡銘懇談，慰留不成後，今天晚上已勉予同意丁怡銘辭職。

丁怡銘12日在行政院會後記者會回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，不過，店家出示未檢出萊克多巴胺的證明，引發一連串爭議。