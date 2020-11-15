丁怡銘牛肉麵事件 北市警：受理一民眾告發案

行政院發言人丁怡銘發言爭議延燒，台北市議員王欣儀今天要求，台北市政府應提告行政院長蘇貞昌和丁怡銘，另台北市警察局也應儘速偵辦民眾告發案。北市警方表示，已受理一案。

丁怡銘12日指台北牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，但店家出示未檢出萊克多巴胺證明，引發爭議。

對此，國民黨台北市議員王欣儀今天發布新聞稿表示，行政院不實汙衊指控台北市冠軍牛肉麵使用萊牛一事，已造成社會重大負面影響，對北市府的聲譽、官箴及冠軍店家商譽傷害甚鉅，甚至波及許多牛肉麵店家生意都受害。

王欣儀要求，北市府應立即對蘇貞昌及丁怡銘提告刑法妨害名譽及公然侮辱公署罪；同時，針對已有民眾以社會秩序維護法向北市警進行告發，也應儘速進行相關偵辦動作。

北市警下午回應表示，目前中正第一分局已受理一件民眾告發案，後續依法處理。