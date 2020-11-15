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NASA科學家郭正光：別以政治立場污名化美豬

中央社 / 台北15日電

美國NASA食物研究室資深科學家郭正光說，每人每天要吃6公斤的美豬、1.5公斤的豬肝、豬腎才有過量問題，有人說長期食用會敗腎是無稽之談，呼籲別以政治立場將美豬美牛污名化。

臉書粉絲專頁「歐先生碎碎念」上傳一段郭正光以資深食安科學家的立場，說明美豬中的萊克多巴胺是否有毒、解除民眾的迷思。

郭正光表示，美豬中的萊克多巴胺是否有毒，要看豬肉裡的含量以及吃多少豬肉來認定，大家都知道NASA非常注重太空人的食品安全，假如美豬、美牛含萊克多巴胺有毒的話，那他們平常在家或在太空中，是不可能吃到牛肉跟豬肉。

郭正光說，美國FDA核准含萊克多巴胺的飼料上市前，也要求廠商做人體實驗，每個人從5毫克吃到40毫克，實驗結果得到安全劑量，除以50倍的安全係數後，才得到一個絕大多數人每日可接受攝取值ADI。

郭正光指出，一個人一天要吃到6公斤的美豬，才會超出安全量，豬肝、豬腎要吃到1.5公斤才會有過量的問題。台灣的萊克多巴胺殘留標準，跟國際食品法典委員會（Codex）、聯合國完全一樣，唯一不一樣的是豬腎，台灣標準更嚴格，因為考量民眾及婦女坐月子時，吃比較多豬肝、豬腎的關係。

郭正光說，台灣人平均一天吃的豬肉平均不到0.2公斤，豬肝、豬腎也少於0.1公斤，坐月子的婦女即使每天吃豬肝、豬腎，也不可能吃超過安全攝取量。有人說萊克多巴胺會殘留在肝臟和腎臟，長期食用會有敗腎、短命的風險，都是無稽之談。

郭正光呼籲，台灣人不要再以政治立場或政黨政治利益，把3億多美國人吃了21年的美豬美牛污名化，甚至毒品化。

美豬 美牛

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