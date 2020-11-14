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牛肉麵爭議 陳時中：進口到台灣都是安全的

中央社 / 台北14日電
衛福部長陳時中表示，「美牛不等於是萊牛，美豬也不等於萊豬」，無論哪一種，只要進口到台灣的，都是安全的。記者季相儒／攝影
衛福部長陳時中表示，「美牛不等於是萊牛，美豬也不等於萊豬」，無論哪一種，只要進口到台灣的，都是安全的。記者季相儒／攝影

對於行政院發言人丁怡銘引發的「牛肉麵爭議」，衛福部長陳時中今天表示，「美牛不等於是萊牛，美豬也不等於萊豬」，無論哪一種，只要進口到台灣的，都是安全的。

行政院發言人丁怡銘日前說出，台北牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承牛肉麵店」使用含有萊克多巴胺的美牛，但店家出示未檢出萊克多巴胺證明，引發軒然大波。

衛生福利部部長陳時中今天出席「2020國際生醫智能加速器計畫」活動時表示，他也很愛吃牛肉麵，並強調大家一定要清楚「美牛不等於是萊牛，美豬也不等於萊豬。」

陳時中強調，無論是萊牛還是萊豬，只要進口到台灣，都一定在限量標準範圍內，都是安全的。

對於外界認為行政院刻意製造假新聞，陳時中也強調這起事件應該不是刻意製造假新聞，若是刻意也不會馬上道歉。

美豬 美牛

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