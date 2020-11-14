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追蹤美豬 台生研發手機掃碼溯源系統

中央社 / 台北14日電

一支由台、日、法三國研究員組成的團隊，最近開發出一套能以手機掃碼方式進行雙向食品溯源的原型系統，一旦完成建置，將可應用於美豬的全面溯源。

這套系統是由日本東京大學與法國國家科學研究中心共同合作，6名團隊成員來自台灣、日本和法國，研究內容已於2日在國際知名期刊「自然」（Nature）的子刊「自然食品」（Nature Food）發表。

現年27歲的台籍研究生林凱元，是研究團隊的一員。他目前在東京大學農學生命科學研究科攻讀博士學位，同時也是法國巴黎複雜系統研究所（CNRS-ISC-PIF）的副研究員。

林凱元昨天接受中央社訪問時說，他去年在巴黎街上閒逛，想到台灣美食雖然聞名，但品質與安全與歐洲國家相比仍有落差，因此開始構思如何進行「低成本」、「使用者友善」的食品溯源管理，盼能協助提升食安。

巴黎複雜系統研究所支持這項構想，並協助成立團隊、提供器材進行開發。

林凱元表示，這套系統整合四項重要資訊：人、時間、地點與內容，以建立複雜生產與物流過程的資料庫，可作為消費者在第三方驗證以外的食品溯源選擇，以及政府擬定政策時的參考。

據介紹，溯源管理的流程始於生產者，由農戶先透過手機App開啟系統，輸入產品相關資訊，如品種、數量等，之後印出二維條碼，貼在產品包裝上。

物流業者前來載貨時，用自己的手機掃描條碼，輸入取貨時間、運送方式等資訊；批發商及零售商取貨時同樣掃碼，輸入取貨時間、數量及囤貨方式等資訊。

林凱元表示，消費者購買時只要掃碼，產品源頭以及運輸過程等資訊即可一覽無遺。另方面，生產者也可以透過系統追蹤產品流向。

他說：「掃碼都是在現實世界中進行，難以造假，而且資料會很即時。」

林凱元指出，對注重碳排放的先進國家而言，這套系統可以用於監控食品產地與末端市場，減少食品長途運送的情況，但對台灣而言，它可以應用於監控美豬流向。

雖然政府將會明確標示進口豬肉來源國，但林凱元認為，消費者不一定檢視得到標章背後的食安資料，而這套手機掃碼溯源系統就大不相同。

林凱元說：「當美豬進入台灣海關之後，那裏就是台灣最源頭的二維碼產生點，這些豬接下來到底分散到哪些地方去，整個都會串起來，等於說一個樹狀圖就延伸出去。」

他說：「樹狀圖只要公開到資料庫上就一目了然，我們就可以知道店家有沒有用到美豬。」

然而，這套溯源系統雖然框架與流程設計均已完成，但還未能真正投入使用。目前已有國外廠商與研究團隊接觸，但雙方討論仍處於初步階段。

美豬 美牛

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