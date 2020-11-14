為牛肉麵、小編風波赴立院報告？丁怡銘：審慎思考

行政院發言人丁怡銘引發牛肉麵風波，行政院啟動數波滅火程序，院長蘇貞昌三度致歉還致電家吃麵，但在野黨沒有放過丁怡銘，安排丁怡銘下周一赴立院內政委員會專案報告。丁怡銘今回應，將參酌過去慣例，審慎思考。

丁怡銘歷經牛肉麵與小編風波，內政委員會下周輪值召委為國民黨立委鄭天財，他已排定議程預計在16日邀請行政院秘書長李孟諺、丁怡銘、銓敘部、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」進行專題報告，並備質詢。

丁怡銘今表示，行政院向來尊重立院行使各項職權，也尊重體制。對於立院委員會以專案報告邀請列席，會參酌過去慣例，審慎思考；據了解，過往並無發言人類似議題專案報告的先例，仍在與黨團討論當中。