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蘇貞昌帶丁怡銘道歉 江啟臣：吃幾碗牛肉麵就要打發？
行政院發言人丁怡銘烏龍點名「皇家傳承牛肉麵店」用萊劑美牛，風波延燒。行政院長蘇貞昌昨天帶著丁怡銘登門，多次向店家、民眾、牛肉麵業者表達歉意。國民黨主席江啟臣今日出席台中國際花毯節表示，造假是行政院，搞得所有牛肉麵店生意受損，釀成大禍之後，吃幾碗牛肉麵就要打發？政府要先出來講清楚。
江啟臣表示，造假是行政院，搞得所有牛肉麵店生意受損，行政院長蘇貞昌昨天也登門道歉，如果沒造假為何要道歉？到底誰在造假？政府要跟人民解釋，這是政府責任，且要先將所有資料查證，再向人民報告。
江啟臣說，釀成大禍之後，引起所有店家抗議，吃幾碗牛肉麵就要打發？還要用人民納稅錢來吃牛肉麵？政府要先出來講清楚。
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