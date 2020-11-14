牛肉麵風波！丁怡銘惹議週聲量超越陳時中 政治人物爭相吃麵力挺

image source：FB／丁怡銘、皇家傳承牛肉麵

文／翁筠茜

台北市長柯文哲12日列席行政院院會，籲請中央針對萊豬做到「源頭管理、明白標示」，行政院發言人丁怡銘在會後記者會中回應，直批今年北市牛肉麵節「冠軍牛肉麵就是用『萊劑美牛』」，遭點名的「皇家傳承牛肉麵」在臉書PO出「零檢測」的測試報告反駁。根據網路口碑政治人物的週聲量排行榜（2020/11/06~2020/11/12），丁怡銘失言風波以22,386筆網路聲量衝上第6名，超越衛福部部長陳時中、農委會主委陳吉仲，在這起「牛肉麵事件」中扮演重要角色的柯文哲、朱立倫的網路聲量排行也有快速變化。（政治人物一週網路聲量排行完整版：https://dailyview.tw/top100/topic/9）

一碗牛肉麵讓丁怡銘被轟兩次 週聲量暴衝超越陳時中

行政院發言人丁怡銘12日在院會會後記者會上，拿出台北市副市長黃珊珊與台北市牛肉麵節冠軍店家合影的照片，指控牛肉麵節冠軍店家使用萊克多巴胺牛肉，後遭業者出示檢驗報告打臉，丁怡銘當天傍晚親赴店家致歉，並花39,000元購買100碗牛肉麵，卻被發現帳單打上行政院統編，引起不小爭議。丁怡銘對此澄清，牛肉麵是由同事代訂，但秘書習慣打上統編，為避免誤會，他已再下一次訂單。丁怡銘惹出的「牛肉麵風波」，使他在12日當天一下暴增22,101筆網路聲量，負面評論也高達31%。

▲丁怡銘12日指控牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，週聲量排行衝上第6名，超越陳時中。

image source：網路口碑政治人物（2020/11/06~2020/11/12）



▲丁怡銘12日指控牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，單日聲量達22,101筆。

image source：丁怡銘網路聲量趨勢圖（2020/8/15~2020/11/12)

柯文哲為萊牛槓上中央 一日聲量直增萬筆

政治人物一週網路聲量第3名的台北市長柯文哲，12日赴台北市議會質詢，國民黨議員李傅中武詢問柯文哲，政院才剛說牛肉麵冠軍使用萊牛，後又發新聞稿稱「打臉北市府」是媒體操作，李傅中武問柯文哲有何看法？柯文哲笑問「把責任推給媒體？」，並直言「他們做梗圖做習慣了，改不掉！」，柯文哲一連串槓上中央，讓他在12日直接增加12,622筆網路聲量。

▲柯文哲為萊牛槓上中央，12日網路聲量增加12,622筆，週聲量排行位居第3名。

image source：網路口碑政治人物（2020/11/06~2020/11/12）

朱立倫、黃珊珊吃麵力挺 聲量攀升



被指控的「皇家傳承牛肉麵」12日在臉書PO出零檢測的測試報告，吸引許多政治人物爭相到店聲援，首先是前新北市長朱立倫在12日晚間到店吃麵，以行動呼籲民眾多多支持優良店家，朱立倫因此在政治人物一週網路聲量晉升至第19名。

台北副市長黃珊珊也在12日當晚拜訪牛肉麵店，並自掏腰包訂下100碗，交代店家每日招待20碗牛肉麵給民眾享用；國民黨立委蔣萬安12日在皇家傳承牛肉麵臉書留言「決定了，明天就吃台北冠軍牛肉麵」，隔天也真的登門吃牛肉麵，力讚牛肉很安全也很美味。根據網路口碑政治人物的週聲量排行榜（2020/11/06~2020/11/12）來看，朱立倫、黃珊珊、蔣萬安同樣到店吃牛肉麵，但初步是最早去的朱立倫聲量最高。

繼丁怡銘道歉之後，行政院長蘇貞昌13日晚間也到店消費。











