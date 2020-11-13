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影／政院丁怡銘「牛肉麵事件」 綠委：真的很天才

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
王美惠今天在臉書，以「名聲累積十年、掃地只需一夕」貼文表示，丁怡銘「牛肉麵事件」行政院公關危機連環爆。圖／翻攝自王美惠臉書
王美惠今天在臉書，以「名聲累積十年、掃地只需一夕」貼文表示，丁怡銘「牛肉麵事件」行政院公關危機連環爆。圖／翻攝自王美惠臉書

行政院發言人丁怡銘「牛肉麵事件」延燒，行政院長蘇貞昌今受訪時表示「不准再有下次」，民進黨立委王美惠則抨擊丁怡銘「很天才」，行政院公關危機連環爆，要求行政院徹底檢討，身為執政黨，應該用最高標準檢視自己。

王美惠今天在臉書，以「名聲累積十年、掃地只需一夕」貼文表示，這次丁怡銘「牛肉麵事件」一下是口誤，一下疑似報公帳，行政院公關危機連環爆，不只影響政府信譽，還牽扯到人民，真的非常不應該，行政院身為最高行政機關，應該徹底檢討，謹言慎行才對。

王美惠說，民進黨是會傾聽人民、有錯必改的執政黨，累積名聲很困難，但要毀掉名譽卻很簡單；她認為，身為執政黨，當然就要用最高標準去檢視自己。

王美惠進一步表示，行政院應仔細審視相關政策說明，並強化危機處理，提出檢討措施，不要再有類似的情事發生。

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