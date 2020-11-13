「怡銘點餐，全民買單」時力點名審計部查政院濫用公款

行政院發言人丁怡銘昨指稱，今年北市冠軍牛肉麵就是用萊劑美牛，後續道歉購買100份牛肉麵又疑似用公款，引發輿論炸鍋。時代力量在臉書表示，行政院出現公關危機後拿人民納稅錢滅火，澄清卻說是秘書出於習慣打統編，堪稱「怡銘點餐，全民買單」。

時代力量批評，行政院已經鬧出大烏龍，不只加深國人對放寬美豬牛進口的政策的疑慮，也傷害了店家的商譽，出現公關危機後竟還拿人民的納稅錢來滅火，實在離譜。時力指出，這次事件更凸顯了無瘦肉精標示遠比產地標示更重要，這也是時力一貫的立場。

時力黨團總召邱顯智也在臉書表示，行政院因為政策議題攻防，牽拖抹黑店家，這很不應該，因為店家出示無萊劑檢驗，才避重就輕改口道歉，「這有點難看」。

邱顯智說，買了100碗牛肉麵打上行政院統編，又說是習慣性打統編，其實是自己要買單，這就很嚴重了；根據今年度行政院預算，發言人特別費每月2萬1700元，如果發言人用剩下的特別費買，雖合法，但觀感恐不佳。邱質疑，行政院可以這樣報帳嗎，並點名審計部應該要動起來介入了解狀況。