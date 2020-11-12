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牛肉麵店家秀報告未使用萊牛 宅神：辣台派這次要怎麼出征
新北市板橋皇家傳承牛肉麵獲選今年台北牛肉麵節冠軍，今天卻被行政院發言人丁怡銘指控使用萊牛，業者下午公告檢測貼文，證明未使用萊牛牛肉，打臉行政院；宅神朱學恆在臉書表示，不知道這次辣台派又要怎麼出征呢？還是行政院發言人是中共的BI機器人呢？
行政院發言人丁怡銘今天在行政院會會後記者會秀出圖卡表示，台北市牛肉麵節今年冠軍用的牛就是美牛，證明只要符合聯合國標準，安全就沒有問題，「如果萊克多巴胺有問題，相信不會由副市長黃珊珊親自去頒獎。」
皇家傳承牛肉麵今天下午立即在臉書貼出公告，指出「萊克多巴胺-符合規定［未檢出］，為了因應廣大消費者對於食安問題疑慮，皇家傳承提供此份測試報告，供廣大的消費者檢驗及參考」，並貼出7張SGS檢驗報告作為證明。
宅神朱學恆指出「有夠倒楣，被行政院指控有萊克多巴胺的皇家傳承牛肉麵，拿出SGS檢驗報告」，他揣摩業者心聲「想陰我，偏偏我就是有檢測美牛的萊克多巴胺，未檢出」，最後他狠酸「不知道這次辣台派又要怎麼出征呢？還是行政院發言人是中共的BI機器人呢？」
許多網友湧入皇家傳承牛肉麵的臉書表示支持，貼文迄今一小時已近二千讚，台北市議員徐巧芯留言「推起來！牛肉麵店加油」、北市副市長黃珊珊也留言表示「他們可以攻擊我，但不應該傷害你們，抱歉讓你們受累了」、國民黨立委葉毓蘭「 這個不良政府為了一黨之秋，不惜與人民為敵，厲害了我的民進黨」。
有網友留言「建議控告只會做圖鬥政敵的行政院」、「我覺得可以要求國賠了，對商譽是很大傷害」、「支持用心經營的小商家」、「國家機器開始針對百姓了」、「 支持提告行政院」、「假新聞關三天 行政院誰要出來關」、「行政院公然造謠！申請國賠啦」、「等等就看政府霸氣轉彎了」。
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