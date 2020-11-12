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台鐵斷軌案懲處出爐！9人最高層級到局長 最重記過一次

牛肉麵節是用紐澳及本土牛 柯文哲：中央再耍陰就翻臉

美牛標示不清、稽查困難 在野齊呼要配套

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「目前僅鼓勵標示台灣豬，而且市場查核人力根本不夠，建議政府強制標示豬肉產地！」立院12日審查美豬行政命令，藍委廖婉汝不滿表示，台灣豬標示可能會造假，目前全台稽查人力僅600多人，她呼籲政府暫緩開放美豬。民眾黨立委邱臣遠則建議政府要強制標示是否含有萊克多巴胺，並輔導指標商圈進行標示。

無配套應暫緩開放

廖婉汝說，開放萊豬的3大漏洞有：標示可能作假、稽查人力少、加工肉品難以納管，立法院多次開會反應相關問題，但行政部門卻沒有展現出願意改善的態度，各部會態度也不盡相同。因此她希望在這麼混亂的情況下，應暫緩萊豬進口，等到民眾了解如何識別國產豬、甚至公投後再決定。

藍委吳斯懷則提到，台美在20日要進行經貿談話，但僅為期1天的經貿會談，居然要談7個議題，包括中資投資審查、5G基礎建設、能源等，其中卻沒有台灣人關心的美豬，且主導貿易的是美國貿易代表署，但台灣都在跟國務院談，加上美國目前政權交接不確定性高。

「何必這麼急著跟川普政府談這麼多合作問題？」他希望經濟部次長陳正祺此次談判時，要跟美方反應美豬問題，並在未來APEC、拜登政府上台後，也要準備相關談判問題。藍委曾銘宗也說，他可以理解衛福部長陳時中的苦衷，但他要求陳時中要做好配套措施，因為目前看起來並沒有做好。

配套措施儘快制訂

「政府開放美豬根本在玩兩面手法！」賴士葆直言，蔡政府說要開放美豬，但內政部、國防部、退輔會與教育部都說不會讓學生、軍人等職業吃到萊豬，這以WTO的定義就是非關稅的貿易障礙，陳時中則表示，希望不要直接講這些措施是談判籌碼，但賴士葆不滿質疑，那為何蔡政府又要強制民眾吃美豬？

民眾黨立委邱臣遠則提醒農委會，希望改成全面強制業者標示產地、是否含有萊克多巴胺，而且要給民眾明確的說明，例如在指標性商圈（如永康商圈、基隆廟口等）試行標示。

時代力量利委王婉諭也不滿痛批，衛福部的風險評估會議還是沒開，加工肉只標示來源，過去查核效果也不佳，她質疑為何衛福部為何可以對開放豬肉這麼有信心？

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美豬 美牛

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