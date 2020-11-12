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台鐵斷軌案懲處出爐！9人最高層級到局長 最重記過一次

牛肉麵節是用紐澳及本土牛 柯文哲：中央再耍陰就翻臉

柯文哲罕親臨院會 美豬問題交戰蘇揆

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

為了反應對萊豬的建議，台北市長柯文哲在睽違1年半後，首次列席行政院會，希望行政院長蘇貞昌能完全標示「萊豬」而非只標示產地。對此蘇貞昌僅表示，會請衛福部與農委會將意見帶回去討論，政院發言人丁怡銘補充，過去美牛開放沒事，美豬在台灣也無競爭力，但貿易必須符合國際標準。

萊豬須清楚標示

柯文哲12日親自出席行政院院會，並提出4項建議：包括強制標示含萊克多巴胺、源頭管理及邊境管理流程圖、進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量應比照CODEX限量標準以及規範進口商落實追溯追蹤管理等。他受訪時強調，萊豬一定要標示清楚而非只標產地，才能讓人民有真正自由選擇的權利。

不過蘇貞昌在院會中僅表示，會請農委會和衛福部於會後與柯文哲再進行溝通，而丁怡銘在院會後記者會上表示，台北今年舉辦的牛肉麵節冠軍，使用的就是含有萊克多巴胺的美牛，美牛開放至今對台人也無影響，美豬在台灣競爭力低，但在國際貿易要公平的原則下，不能在國內禁止萊豬進口。

尚未有新紓困規劃

另外，今日院會也通過長期居留台灣的外籍人士，只要有永久居留證者、以及駐台外交人員都可以領取振興券使用，對此媒體質疑，相關經費從哪裡出？而我國是否有外交人員領取他國紓困，為何要發給外交人員？

對此經濟部次長曾文生回應，紙本券有剩餘可進行支應，對外交人員開放各國國情不同，是為了展現台灣對友邦的善意。有媒體也詢問明年還會再推動振興券或是相關紓困計畫嗎？丁怡銘表示，目前尚未有相關計畫。

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